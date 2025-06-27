«Одетый» с иголочки: Сколько стоит экипировка пожарного в Ленобласти

Во что обходится «одеть» пожарного и почему они рискуют жизнью за небольшие деньги.

Пожарный из Ленинградской области поделился информацией о стоимости своей экипировки, которая оказалась сопоставима с его двухмесячной зарплатой.

Эти цифры заставляют задуматься о том, насколько ценится труд людей, ежедневно рискующих своими жизнями ради спасения других.

102 тысячи за безопасность: из чего состоит комплект пожарного

Комплект боевой одежды, по словам пожарного, обошелся бы в 102 тысячи рублей. В то время как его ежемесячная зарплата составляет около 50 тысяч. Об этом сообщает Телеграм-канал Петербург Online.

Только шлем стоит 20 тысяч рублей, подшлемник — около 4 тысяч, фонарь — 15 тысяч. А защитная куртка обойдется в 17 тысяч рублей.

«Ремень бесплатно выдали, но стоит в районе 7 тысяч, краги (рукавицы) выдали, но стоят они 4 тысячи», — сказал спасатель.

Штаны обойдутся спасателю в 15 тысяч рублей, а сапоги в 20 тысяч.

Зарплата — лишь половина стоимости экипировки: суровая реальность

Эти цифры наглядно демонстрируют, что стоимость экипировки пожарного значительно превышает его ежемесячную зарплату. Фактически, чтобы приобрести полный комплект необходимого снаряжения, пожарному пришлось бы отдать более двух своих зарплат.

Такая ситуация вызывает вопросы о достаточном финансировании пожарных служб и обеспечении спасателей всем необходимым для выполнения их опасной работы. Ведь от качества экипировки напрямую зависит безопасность и жизнь пожарных.

Герои в тени: достойная ли оплата за героизм?

Пожарные — это люди, которые ежедневно рискуют своими жизнями, спасая людей из огня и предотвращая катастрофы. Они заслуживают достойной оплаты труда и обеспечения всем необходимым для безопасной работы.