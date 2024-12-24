Хотите встретить столетие в Петербурге? Ученые назвали мандарины продуктом долголетия

И раскрыли предельную дозу, которая не принесет вреда.

Мандарины — символ зимних праздников, который радует вкусом и пользой. Однако даже с этими яркими фруктами важно соблюдать меру. Врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Березников напомнил, что взрослому человеку рекомендуется съедать не более 4–5 мандаринов в день.

Почему мандарины полезны?

Мандарины богаты:

Витамином C , укрепляющим иммунитет;

, укрепляющим иммунитет; Витаминами A, B6 и E , важными для здоровья глаз, нервной системы и кожи;

, важными для здоровья глаз, нервной системы и кожи; Калией и магнием , которые поддерживают работу сердца и пищеварения;

, которые поддерживают работу сердца и пищеварения; Клетчаткой, улучшающей обмен веществ и работу желудка.

Кроме того, антиоксиданты, такие как лимонен и гесперидин, помогают защитить клетки от повреждений, снижают воспаления и улучшают кровообращение.

Польза мандариновой кожуры

Не выбрасывайте кожуру мандаринов — в ней содержатся эфирные масла, которые оказывают успокаивающее действие и улучшают настроение. Её можно использовать в чае, домашних скрабах и других косметических средствах.

Вред от переедания

Хотя мандарины полезны, чрезмерное их потребление может вызвать неприятные симптомы:

раздражение слизистой оболочки желудка;

вздутие живота;

диарею;

аллергические реакции.

Особенно осторожными с мандаринами стоит быть людям с аллергией на цитрусы, гастритом, язвой или панкреатитом, так как фрукт может усугубить симптомы этих заболеваний, сообщает «Газета.ру».

Мандарины — отличный выбор для зимнего рациона, но, как и во всём, главное знать меру. Наслаждайтесь этим полезным фруктом, сохраняя заботу о своём здоровье.