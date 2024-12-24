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Хотите встретить столетие в Петербурге? Ученые назвали мандарины продуктом долголетия

24 декабря 2024 09:33
Хотите встретить столетие в Петербурге? Ученые назвали мандарины продуктом долголетия
Хотите встретить столетие в Петербурге? Ученые назвали мандарины продуктом долголетия
Фото Городовой.ру

И раскрыли предельную дозу, которая не принесет вреда.

Мандарины — символ зимних праздников, который радует вкусом и пользой. Однако даже с этими яркими фруктами важно соблюдать меру. Врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Березников напомнил, что взрослому человеку рекомендуется съедать не более 4–5 мандаринов в день.

Почему мандарины полезны?

Мандарины богаты:

  • Витамином C, укрепляющим иммунитет;
  • Витаминами A, B6 и E, важными для здоровья глаз, нервной системы и кожи;
  • Калией и магнием, которые поддерживают работу сердца и пищеварения;
  • Клетчаткой, улучшающей обмен веществ и работу желудка.

Кроме того, антиоксиданты, такие как лимонен и гесперидин, помогают защитить клетки от повреждений, снижают воспаления и улучшают кровообращение.

Польза мандариновой кожуры

Не выбрасывайте кожуру мандаринов — в ней содержатся эфирные масла, которые оказывают успокаивающее действие и улучшают настроение. Её можно использовать в чае, домашних скрабах и других косметических средствах.

Вред от переедания

Хотя мандарины полезны, чрезмерное их потребление может вызвать неприятные симптомы:

  • раздражение слизистой оболочки желудка;
  • вздутие живота;
  • диарею;
  • аллергические реакции.

Особенно осторожными с мандаринами стоит быть людям с аллергией на цитрусы, гастритом, язвой или панкреатитом, так как фрукт может усугубить симптомы этих заболеваний, сообщает «Газета.ру».

Мандарины — отличный выбор для зимнего рациона, но, как и во всём, главное знать меру. Наслаждайтесь этим полезным фруктом, сохраняя заботу о своём здоровье.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество Продукты питания
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