Хотите встретить столетие в Петербурге? Ученые назвали мандарины продуктом долголетия

Мандарины — символ зимних праздников, который радует вкусом и пользой. Однако даже с этими яркими фруктами важно соблюдать меру. Врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Березников напомнил, что взрослому человеку рекомендуется съедать не более 4–5 мандаринов в день.
Почему мандарины полезны?
Мандарины богаты:
- Витамином C, укрепляющим иммунитет;
- Витаминами A, B6 и E, важными для здоровья глаз, нервной системы и кожи;
- Калией и магнием, которые поддерживают работу сердца и пищеварения;
- Клетчаткой, улучшающей обмен веществ и работу желудка.
Кроме того, антиоксиданты, такие как лимонен и гесперидин, помогают защитить клетки от повреждений, снижают воспаления и улучшают кровообращение.
Польза мандариновой кожуры
Не выбрасывайте кожуру мандаринов — в ней содержатся эфирные масла, которые оказывают успокаивающее действие и улучшают настроение. Её можно использовать в чае, домашних скрабах и других косметических средствах.
Вред от переедания
Хотя мандарины полезны, чрезмерное их потребление может вызвать неприятные симптомы:
- раздражение слизистой оболочки желудка;
- вздутие живота;
- диарею;
- аллергические реакции.
Особенно осторожными с мандаринами стоит быть людям с аллергией на цитрусы, гастритом, язвой или панкреатитом, так как фрукт может усугубить симптомы этих заболеваний, сообщает «Газета.ру».
Мандарины — отличный выбор для зимнего рациона, но, как и во всём, главное знать меру. Наслаждайтесь этим полезным фруктом, сохраняя заботу о своём здоровье.