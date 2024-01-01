Хватит есть прошлогодние салаты: вот чем это может быть опасно

Врач объяснила, сколько на самом деле можно хранить блюда с майонезом.

Оливье, селедку под шубой и другие прошлогодние салаты хозяйки обычно готовят тазиками. Поэтому многие российские семьи едят их всю первую неделю января. Однако врач-диетолог Лейла Кадырова предупреждает: это может быть опасно.

Дело в том, что в праздничную ночь заправленные майонезом блюда обычно часами стоят на столе. В итоге к утру они уже могут испортиться.

«В официальных нормативах и санитарных правилах сказано, что заправленные салаты хранятся максимум два часа при комнатной температуре. Салаты все должны храниться в холодильнике. Если человек, который делал эти салаты, например, перед этим резал сырое мясо, пагогенная микрофлора попала в готовое блюдо, и вы съели его сразу, то ничего не случится. Но если блюдо полежит, то можно заработать пищевое отравление», — отметила врач в беседе с порталом «Городовой».

Источник фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com