Хватит ходить на Красную площадь и в ГУМ: что посмотреть в Москве за 2-3 дня

Москва — удивительный город не только потому что это столица России. Тут развлечения на любой вкус может найти абсолютно каждый человек. Даже коренные жители были не во всех интересных местах, что уж говорить о приезжих. Предлагаем изучить самые необычные места, которые придутся по душе и детям, и взрослым.

Красной площадью, дорогущим ГУМом и ЦУМом, мертвым вождем мирового пролетариата Владимиром Ильичем Лениным, как говорится, сыт не будешь. В Москве есть не менее интересные музеи и места, в которых стоит побывать хотя бы раз в жизни.

Например, гиды советуют обязательно побывать в Музее космонавтики, что на ВДНХ. Он считается одним из лучших научно-технических в мире. На этой же станции загляните в Центр океанографии и морской биологии «Москвариум». Редкие рыбы, дельфины, кормление акул — такое вы точно не забудете, что уж говорить о юных посетителях. Кругозор расширит один из самых больших в мире и первый в России Московский планетарий. Дети точно будет в восторге.

Любителям советского кинематографа следует обратить внимание на Музей киностудии «МОСФИЛЬМ». Выйти нужно на станции метро Ломоносовский проспект. Вы увидите декорации к кинолентам, костюмы и даже выставку ретро-автомобилей. Экспонаты находятся в идеальном состоянии.

Кстати, любителям подобных старых средств передвижения на заметку. Обязательно посетите Музей техники Вадима Задорожного. Там собраны сотни раритетных машин, мотоциклов и даже 35 летательных аппаратов. Мужчины такое оценят по достоинству.

Государственный Дарвиновский музей понравится тем, кто хочет изучить эволюцию человека, а музей-заповедник «Царицыно» покажет, как жили цари пару веков назад. Это императорская резиденция с удивительной красоты старинными постройками.

В ботаническом саду МГУ имени М. В. Ломоносова «Аптекарский огород» можно отдохнуть от изывающей городской жары. Он был открыт в 1706 году Петром I специально для выращивания лекарственный и целебных растений.

Сандуновские бани — старейший банный комплекс России, где любил париться и проводить время сам Федор Шаляпин. Там есть не только все виды парилок, саун и бассейнов с джакузи. Сам интерьер поражает красотой. Внутри вы увидите старинные лестницы, лепнину, старые орнаменты. Это не может не поразить воображение.

Источник фото: Legion-Media