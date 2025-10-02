И саудиты, и египтяне покупают песок для строек: тот, что в пустыне, совершенно для этого не подходит?

История с Саудовской Аравией и Египтом звучит как анекдот: страны стоят на миллиардах тонн песка, но закупают его в Австралии, Беларуси и России. Но на самом деле парадокс объясняется просто — песок песку рознь.

Пустынный песок образован ветром: его зерна мелкие, гладкие, идеально округлые, будто отполированные. В строительстве такой материал бесполезен — он не сцепляется, бетон из него распадается. Попробуйте сделать замок в детской песочнице из пустынного песка — получится горка пыли.

Для строительства нужен речной, морской или карьерный песок. Его зерна неровные, с шероховатой поверхностью, поэтому цемент цепляется за них, создавая прочный бетон. Именно этот песок уходит в небоскребы, мосты и жилые дома.

Саудовская Аравия переживает строительный бум: жилые кварталы, торговые центры, небоскребы вроде Jeddah Tower выше километра. На всё это нужны миллиарды тонн бетона. В стране берегут собственный морской песок, а пустынный — непригоден, поэтому его проще закупать у соседей и даже на другом конце света.

Мировое потребление песка сегодня превышает 40 миллиардов тонн в год. Тридцать миллиардов уходят только на бетон — достаточно, чтобы возвести бетонную стену высотой в 25 метров вокруг всей планеты. Вот почему даже в странах, где песка хоть залейся, его всё равно не хватает.