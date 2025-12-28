Идите в баню: где петербурженки советую париться?

Несмотря на ироничные отсылки к новогодним киноклассикам, парная остается одним из самых любимых и полезных петербургских ритуалов, обеспечивающим не только физическое тепло, но и душевное единение.

Банное сообщество Северной столицы предлагает множество вариантов, но особый интерес представляют именно женские отделения.

Обзор показывает, что выбор варьируется от аристократической роскоши до демократичного тепла, топящегося дровами.

Дегтярные бани: комфорт и женский подход

Дегтярные бани, расположенные в Дегтярном переулке, 1А, демонстрируют акцент на женские нужды.

Женский класс находится на третьем этаже. Отличительной чертой здесь является наличие трех массажных кабинетов, что сразу выделяет это место среди других.

Организация пространства продумана для максимального удобства посетительниц в халате. Отмечается “интересное решение — вторая зона ресепшен. Это действительно удобно: не нужно возвращаться обратно, чтобы обратиться к администратору”.

Рядом располагается барная стойка и уютная зона кафе со стильной мебелью. Бьюти-зона оборудована всем необходимым: зеркалами, фенами и “всеми необходимыми женскими принадлежностями”.

Мыльное отделение включает теплый бассейн, лежаки, хаммам и скрабирование. Душевые кабины выполнены в форме полукруга, дополнены обливными устройствами типа “каскад”.

Парная, по словам управляющего, ежегодно обновляется деревом, что придает ей ухоженный вид.

Стоимость посещения — 3000 рублей за два часа. Отмечается, что женский класс сделан “на таком же уровне” по качеству, как и мужской и премиум-залы.

Ямские бани: люкс и раннее начало парения

Ямские бани (улица Достоевского, 9) предлагают два женских класса — общий и люкс. Женский класс люкс поражает свежим ремонтом и уютной атмосферой, куда ведет “красивая лестница-колокол”.

В раздевалках установлены “действительно огромные шкафчики — пожалуй, в других общественных банях я таких ещё не встречал”. Кулер с водой включен в стоимость, что является явным преимуществом.

Зона отдыха обширна: мягкие диваны, уединенные кабинки за занавесками и приятные ароматы. Особо выделяется качественная соляная пещера — “запах соли действительно чувствуется”.

Бьюти-зона и мыльная часть предлагают финскую сауну, хаммам, джакузи и ледяную купель.

Парная в Ямских банях большая, разделена на две зоны — для индивидуального парения и для общего прогрева.

Стоимость люкс-класса — 2500 рублей за два часа. Посетители начинают приходить к самому открытию:

“Несмотря на ранний час, к открытию в 8 утра в женской парной уже звучали веники”.

Фонарные бани: аристократическая эстетика и нюансы парения

Фонарные бани (Фонарный переулок, 1) позиционируются как “«лакшери» без всяких скидок”. Здесь женский класс исторический соседствует с двумя мужскими.

Интерьер поражает стилем: росписи, вдохновленные Помпейской Виллой Мистерий, и ресепшен, напоминающий декорации о фильме о Джеймсе Бонде. Здесь “всё дышит стилем, эстетством и роскошью — той самой аристократической”.

Плюсом является отличный хаммам и бассейн, расположенный ниже уровня пола. Однако есть важный нюанс:

“Пар сухой, лёгкий, сильно в Фонарных поддавать не принято”.

Самостоятельно поддавать пар не рекомендуется, необходимо дожидаться, пока банщицы будут парить других гостей.

Из-за новизны после реставрации, устойчивого сообщества еще нет, и “обстановка сильно отличается от привычных петербургских бань”.

Стоимость — 6000 рублей за два часа.

Мытнинские бани: дрова и демократичный ценник

Мытнинские бани (Мытнинская, 17–19Б) привлекают демократичной оплатой — всего 350-400 рублей в час, и возможностью оплаты по факту.

Женское отделение после ремонта 2021 года выглядит изысканно, с зеркалами с круговой подсветкой.

Главная особенность — отопление дровами.

“Главная фишка — в Мытнинских топят дровами”.

Пар здесь “совсем лёгкий, даже летучий”, и сухой. Это может не подойти тем, кто предпочитает влажную баню. В парной даже виден подъемник для доставки дров.

Голоса горожанок

Мнения самих петербурженок подтверждают разнообразие запросов. Одна из жительниц вспоминает:

“В бане на Воронежской мылась ещё в далекие 70. Жила на Коломенской ул. в квартире не было горячей воды. Ходила мыться в индивидуальные душевые, было удобно и не противно”.

Другие отмечают доступность:

“По Карте Петербуржца на сегодняшний день — 100 р. за полтора часа в льготный день”.

В итоге, выбор места для парения зависит от бюджета и предпочтений — от сухого пара в Мытнинских до роскоши Фонарных бань.

