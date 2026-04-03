ИИ-администратор из ЛЭТИ и ИТМО: боты берут пациентов под контроль 24/7

Специалисты из петербургских вузов ЛЭТИ и ИТМО разработали ИИ-ассистента, способного самостоятельно вести диалог с пациентами.
Этот бот записывает приемы, информирует о стоимости услуг и позволяет в первую очередь перенести или заменить встречи.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе ЛЭТИ, система работает круглосуточно и отвечает на запросы в мессенджерах или соцсетях за 10 секунд.
Существующие аналоги интегрируются либо с медико-информационной системой (МИС), либо с CRM. Разработчики из ЛЭТИ создают уникальный прототип ИИ-администратора, совместимого сразу с обеими платформами.
Бот также полностью алгоритм процесса повторных визитов — в отличие от конкурентов, где эта функция ограничена или отсутствует, отметил руководитель проекта «Медиум» СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Святослав Храмов.
Программа адаптирована к возражениям пациентов и при необходимости, в частности, в медицинских учреждениях, черпая данные о расписании врачей и ценах на основе знаний баз.
Нейросеть решает исключительно административные задачи, не выдавая медицинских рекомендаций.
Технологию уже тестируют в стоматологии в Рязани, а вскоре пилотные проекты стартуют в Оренбурге и Санкт-Петербурге.