Икра с секретом: Роскачество нашло опасные бактерии в продуктах пяти брендов

После проведения исследования некоторые предприятия сообщили об ужесточении контроля качества, внутреннем аудите и дополнительных мерах по работе с сотрудниками.

В ходе последнего исследования Роскачества в красной икре пяти различных производителей были обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Анализ не выявил присутствия золотистого стафилококка, сальмонеллы, а также паразитов или их личинок во всей исследованной партии, сообщают РИА Новости.

Специалисты отметили наличие кишечной палочки в икре, поступившей в продажу под марками «Московский рыбокомбинат», «Русское Море», «Красное золото», «Деликатеска», а также «Красная икра».

Помимо этого, у товаров под названиями «МорМер» и «Горчаков» установлено превышение количества общих бактерий по сравнении с допустимыми нормами.

Превышение по содержанию дрожжей обнаружено в икре с маркировкой «Москва на волне». Анализ продукции «Деликатеска», выпущенной по государственному стандарту, выявил недостаточное количество соли — 3,2 процента, тогда как действующие правила предполагают от 4 до 7 процентов, зависимо от сорта.

В банке «365 дней» соли оказалось свыше 5 процентов, что превышает требования Роскачества (2-5 процентов) для продукта, произведённого по техническим условиям.

Банки под маркой «Авача» были отмечены как «икра горбуши», однако ДНК-тестирование установило, что внутри находится икра кеты.

Представители Роскачества отмечают, что «формально это нарушение технического регламента», и добавляют, что, скорее всего, речь идёт об ошибке на производстве.

По результатам проверки некоторые фирмы заявили о проведении дополнительных внутренних проверок, укреплении системы контроля качества и проведении работы с персоналом.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».