Имена, которыми раньше называли только мужчин, в 2026-м будут давать девочкам: мальчишек с ними затравят

Вы думаете, что имя «Римма» всегда было женским, а «Инна» — нежным и певучим? История приготовила сюрприз. Эти имена — настоящие гендерные путешественники, которые за несколько веков проделали путь от суровых мужских прозвищ до неотъемлемой части женского именослова. И виной всему — церковные каноны и народная путаница.

Всё началось в первые века христианства. Святые Инна, Римма и Пинна (да-да, было и такое имя) были учениками апостола Андрея Первозванного и почитались как мученики, утопленные в реке за веру. В старинных святцах они упоминались как мужчины.

Но на Руси, где женских имён в церковном календаре было мало, возникла практика: девочек часто крестили в честь мужчин-святых, просто адаптируя имя под женский род. Так «Инна» и «Римма» стали использоваться для новорождённых девочек. Со временем из-за этой путаницы и специфического окончания на «-а» первоначальный пол святых позабылся, и в народном сознании они прочно превратились в женские образы.

Окончательную точку в этой трансформации поставила уже советская эпоха. В XX веке, когда церковное влияние ослабло, а поиск новых, ярких имён стал трендом, «Римма» и «Инна» пережили настоящий ренессанс. Их активно стали давать девочкам, и популярность им обеспечили звёзды: актрисы Римма Маркова и Инна Чурикова. Их успех на экране окончательно закрепил эти имена как исключительно женские, красивые и сильные.

Так два древних мужских имени, пройдя через века, церковные уставы и советский кинематограф, стали тем, чем мы их знаем сегодня — классикой русского женского именника. История, в которой правда определённо интереснее любого вымысла.