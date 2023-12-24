Вот в какой посуде надо подавать блюда: иначе гости подумают, что вы невежда

Советы, которые помогут не упасть в грязь лицом

Принимая гостей, легко попасть впросак. Ведь хозяйка может не знать некоторых правил этикета и ошибиться при подаче блюд.

Например, хлеб следует класть в специальные хлебницы. Причем белый принято размещать с левой стороны посуды, а черный — с правой.

Также следует помнить, что большинство горячих закусок принято подавать в той посуде, в которой они были приготовлены. Например, в кокотницах или порционных сковородках. Их нужно ставить на закусочную тарелку, покрытую бумажной салфеткой. При этом ручка утвари должна находиться слева от сидящего за столом человека.

Рыбу по правилам этикета кладут в овальное фарфоровое блюдо и располагают под углом в сорок пять градусов. А колбасу подают на классическом круглом блюде. Мясные закуски нарезают тонко и не смешивают разные виды изделий друг с другом, пишет портал Еkulinar.

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