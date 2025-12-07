Городовой / Город / Ирония Фемиды: петербургский суд отправил под арест адвоката за уклонение от уплаты налогов
Опубликовано: 7 декабря 2025 10:32
Городовой ру

Обвиняемого подозревают в незаконном получении 13,5 миллиона рублей.

В Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга рассмотрели дело Михаила Иванова, которого подозревают в организации схемы по незаконному снижению налога на добавленную стоимость. По сведениям следствия, он вместе с единомышленниками учреждал фиктивные фирмы, оформлял поддельные счета-фактуры и налоговые декларации, а затем продавал их компаниям, желавшим избежать уплаты налогов. Эта информация стала известна из сообщения объединённой пресс-службы судов.

По материалам дела, участники группы регистрировали фирмы на подставных лиц, оформляли необходимые учредительные бумаги, а также получали электронные подписи для фальсификации документов. После этого подготовленные бумаги передавались предприятиям, чтобы они могли незаконно оформить налоговые вычеты. Следователи считают, что с помощью данной схемы злоумышленники получили не менее 13,5 миллиона рублей.

Михаила Иванова задержали 5 декабря. В качестве меры пресечения ему назначили заключение под стражу сроком до 1 февраля 2026 года. Суд принял данное решение после изучения обстоятельств дела.

Автор:
Юлия Аликова
