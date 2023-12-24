Исчезнут даже застарелые пятна: аптечное средство поможет отмыть ванну до блеска

Из-за жесткой воды ванна быстро покрывается желтыми пятнами. Убрать их можно только с помощью мощной бытовой химии, но есть опасность повредить покрытие, особенно если оно из акрила. Поэтому опытные хозяйки советуют вооружиться дешевым аптечным средством.

Речь идеть об аспирине. Нужно измельчить две таблетки и смешать с водой до образования густой кашицы. Затем нанести ее на проблемные места и оставить на полчаса.

Загрязнения исчезнут. Останется лишь промыть ванну и вытереть насухо чистой салфеткой, пишет портал Рlanktons.

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