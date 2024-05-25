Испугом не отделаетесь: с какими животными лучше не встречаться в Таиланде

Таиланд может предложить отечественному туристу жаркую погоду, теплое море и экзотическую еду. Однако бонусом вы рискуете получить встречу с опасными представителями местной фауны. И закончиться она может весьма печально. Наткнуться на них можно не только на суше, но и в воде.

Кубомедуза

В водах Таиланда можно встретить самых опасных представителей мира медуз — кубомедуз. Если соприкоснетесь с их щупальцами, меньшее, на что сможете рассчитывать — возникновение тошноты и мышечной боли. В худшем случае может дойти до летального исхода. Если животное ужалит сразу несколькими щупальцами, может остановиться сердце. Стрекательные клетки медузы содержат один из самых сильных ядов на планете. С 2002 года после встречи с ними в водах Таиланда умерли девять человек.

Источник фото: Legion-Media

Рыба-крылатка

Эта невероятно красивая рыба может сразу заинтересовать детей или незнающих туристов. Однако трогать ее ни в коем случае нельзя. В плавниках крылатки содержится очень сильный токсин, который может вызвать паралич и последующее утопление. Самое страшное, что этот хищник часто заплывает на мелководье. Если не заметить и наступить на него, можно надолго отправиться в больницу.

Источник фото: Legion-Media

Скорпион

Членистоногие, обитающие в Таиланде, не так страшны, как в Африке, однако встреча с ними не сулит ничего хорошего. У укушенного человека могут начаться головокружение, боли в животе и судороги. А возможная аллергия вызовет проблемы с дыханием.

Средиземноморские отшельники

Так прозвали пауков, которые считаются одними из самых опасных в мире. Можно подумать, что водятся они только в Средиземноморье, но нет. В основном членистоногие обитают в США, Китае, Австралии и Мексике, но в небольшом количестве имеются и в Таиланде. По размеру они совсем небольшие — около 7 миллиметров, однако их яд способен убить человека.

Источник фото: Legion-Media

Плюющаяся кобра

Дремучие джунгли в Таиланде лучше не исследовать. Даже если вы не столкнетесь со змеей лицом к лицу, она может забрызгать ядом издалека. На такое способна плюющаяся кобра. Если токсин попадет в глаза, можно лишиться зрения. Дальность плевка достигает двух метров.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media