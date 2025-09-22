Городовой / Общество / История, свет и музыка: как прошел праздник закрытия фонтанов в Петергофе 2025
История, свет и музыка: как прошел праздник закрытия фонтанов в Петергофе 2025

Опубликовано: 22 сентября 2025 20:00
Петергоф
История, свет и музыка: как прошел праздник закрытия фонтанов в Петергофе 2025
globallookpress/ Aleksey Smyshlyaev

Этот праздник рассказал не просто о красоте фонтанов, а о людях, истории и силе духа.

Каждую осень Петергоф прощается с сезоном фонтанов большим праздником.

В 2025 году это событие получило название «Петергоф. Возрождение». Оно погрузило зрителей в историю комплекса, особенно в годы Великой Отечественной войны и восстановление после нее.

История на каждом шагу

Программу праздника построили на ярких инсталляциях, которые рассказывали настоящие истории комплекса. Одна из самых трогательных, по словам одного из посетителей, это «Скрытые в земле».

Это про скульптуры, спрятанные в 1941 году в специальные ящики с песком и глиной, чтобы защитить их от приближающегося врага.

«За время оккупации ни одна скульптура не была найдена, представляете? Все они вернулись на свои места», — пишет участник фестиваля.

Инсталляция «Один Шаг» переносила в дни освобождения Петергофа. Здесь можно было услышать воспоминания Марии Александровны Тихомировой — одного из хранителей музея.

Всего в Петергофе обезвредили более 56 тысяч боеприпасов. В ходе разминирования территории погибли 15 саперов, пишет mr-7.ru.

В прошедшие выходные можно было почувствовать атмосферу послевоенного разрушения, увидеть сохранившиеся следы боев и оккупации.

Танцплощадка и музыка радости

В парке играл духовой оркестр, а танцплощадки наполнялись песнями и танцами послевоенных лет — символом надежды и новой жизни.

Кульминация фестиваля — масштабное мультимедийное шоу на Большом каскаде. Проекции, лазеры, музыка и фейерверк создавали незабываемое зрелище.

Подсвеченные фонтаны и стены дворца оживали, показывая путь Петергофа от его основания через военные испытания до сегодняшнего блеска.

Голоса из прошлого — настоящие воспоминания садовников, архитекторов и смотрителей — как будто рассказывали всю историю, заставляя зрителей прочувствовать все события, пишет Фонтанка.

Завершилось все грандиозным фейерверком.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
