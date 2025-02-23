Из Петербурга не уехать: 7 крупных городов России, куда не добраться на машине

Только самолетом, а иногда поездом.

Россия — страна бескрайних просторов, но даже в XXI веке есть крупные города, которые остаются отрезанными от автомобильных дорог. Из них невозможно просто сесть за руль и отправиться в путешествие на материк — единственный способ покинуть их (и вернуться обратно) — самолёт, корабль или зимники, которые появляются лишь на короткий период в холодное время года.

Самый известный и крупный город без автомобильного сообщения с внешним миром — Норильск. В этом промышленном гиганте Красноярского края проживает 200 тысяч человек, но покинуть его можно только по воздуху или воде. Дорог до ближайшего крупного города нет, да и сам Норильск окружён болотами и ледниками.

Другая важная точка на карте — Петропавловск-Камчатский с населением 170 тысяч человек. Полуостров Камчатка полностью изолирован от материковой части России, сюда можно добраться только самолётом или морским путём. Автомобильных трасс, ведущих в другие регионы, здесь просто нет.

Магадан, где проживает около 90 тысяч человек, на карте России обозначен как конечный пункт федеральной трассы «Колыма». Но назвать это полноценной дорогой сложно: путь из Якутска в Магадан растягивается на 2 тысячи километров без единого нормального сервиса. По этой трассе редко кто рискнёт ехать, кроме дальнобойщиков и энтузиастов, да и то только в сезон.

Воркута (60 тысяч жителей) — ещё один северный город, куда нет привычных автомобильных дорог. Железная дорога соединяет его с Сыктывкаром, но выехать на личном авто отсюда невозможно.

Список дополняют ещё три города:

— Инта (20 тысяч жителей) в Коми — почти полное повторение судьбы Воркуты, железная дорога есть, автомобильного сообщения нет.

— Дудинка (20 тысяч жителей) — северный порт на Енисее, добраться до которого можно только по воде или воздуху.

— Анадырь (15 тысяч жителей) — столица Чукотки, отрезанная от всей остальной России. Автомобильные дороги здесь просто не нужны, потому что за их пределами — тысячи километров тундры.

Если учитывать города поменьше, в списке окажутся Певек (5 тысяч человек), Тура (4 тысячи), Яр-Сале (10 тысяч). Все они находятся в таких удалённых точках страны, что дороги к ним никто и не думает прокладывать.

В общем, есть в России места, куда можно отправиться только по воздуху или воде — и уехать оттуда тоже. Да и в последние годы попасть в Калининград на авто также весьма сложно.