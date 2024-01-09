Из вареной курицы получится шикарный салат: сытный и быстро готовится

Из вареной курицы можно приготовить пикантное и аппетитное блюдо. Возьмите на заметку салат «Муравейник». Получится не только сытным, но еще и очень красивым.

Вам понадобятся:

вареная курица — 200 г,

сыр — 100 г,

огурцы — 2 шт.,

томаты — 2 шт.,

картофель — 2 шт.,

чеснок — 2 зубчика;

укроп — 1 пучок,

майонез и специи — по вкусу.

Картофель натрите соломкой и обжарьте до румяной корочки. Курицу мелко нарежьте и выложите в салатник 2⁄3. Затем добавьте нарезанный огурец, измельченные томаты с чесноком и тертый сыр. Каждый слой промажьте майонезом. Сверху выложите оставшуюся курицу и посыпьте салат картофелем, советует портал Rutxt.

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