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Из вареной курицы получится шикарный салат: сытный и быстро готовится

Из вареной курицы получится шикарный салат: сытный и быстро готовится
Необычный рецепт куриного салата

Подача впечатлит домочадцев.

Из вареной курицы можно приготовить пикантное и аппетитное блюдо. Возьмите на заметку салат «Муравейник». Получится не только сытным, но еще и очень красивым.

Вам понадобятся:

  • вареная курица — 200 г,
  • сыр — 100 г,
  • огурцы — 2 шт.,
  • томаты — 2 шт.,
  • картофель — 2 шт.,
  • чеснок — 2 зубчика;
  • укроп — 1 пучок,
  • майонез и специи — по вкусу.

Картофель натрите соломкой и обжарьте до румяной корочки. Курицу мелко нарежьте и выложите в салатник 2⁄3. Затем добавьте нарезанный огурец, измельченные томаты с чесноком и тертый сыр. Каждый слой промажьте майонезом. Сверху выложите оставшуюся курицу и посыпьте салат картофелем, советует портал Rutxt.

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

Общество Рецепты
9 января 2024 08:45
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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