Извел мышиный запах с дачи: уборка не спасала, а этот копеечный диффузор убил вонь

Открытие дачного сезона часто омрачает стойкий и неприятный запах сырости и мышей, пропитавший дом за зиму. Обычная уборка с хлоркой или моющими средствами даёт лишь временный эффект. Однако есть простой и очень экономичный способ решить эту проблему раз и навсегда.
Что понадобится
Вам нужно купить самую недорогую пачку чёрного пакетированного чая. Подойдёт любой крупнолистовой или гранулированный вариант в фильтр-пакетах.
Как использовать
Распределите чайные пакетики по всем местам, где ощущается запах. Разложите их по углам комнат, на полках шкафов, подоконниках, внутри тумбочек и в возможных щелях. Чай действует как природный абсорбент: он активно впитывает посторонние запахи и влагу, а также даёт свой лёгкий, приятный аромат.
Уже через несколько часов в доме станет чувствоваться явное улучшение, а через пару дней нежелательный «мышиный» дух исчезнет полностью. Этот метод не только эффективен, но и безопасен для здоровья и домашней атмосферы.