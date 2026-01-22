Городовой / Полезное / Извел мышиный запах с дачи: уборка не спасала, а этот копеечный диффузор убил вонь
Опубликовано: 22 января 2026 15:15
 Проверено редакцией
Извел мышиный запах с дачи: уборка не спасала, а этот копеечный диффузор убил вонь
Фото: Городовой.ру

Открытие дачного сезона часто омрачает стойкий и неприятный запах сырости и мышей, пропитавший дом за зиму. Обычная уборка с хлоркой или моющими средствами даёт лишь временный эффект. Однако есть простой и очень экономичный способ решить эту проблему раз и навсегда.

Что понадобится

Вам нужно купить самую недорогую пачку чёрного пакетированного чая. Подойдёт любой крупнолистовой или гранулированный вариант в фильтр-пакетах.

Как использовать

Распределите чайные пакетики по всем местам, где ощущается запах. Разложите их по углам комнат, на полках шкафов, подоконниках, внутри тумбочек и в возможных щелях. Чай действует как природный абсорбент: он активно впитывает посторонние запахи и влагу, а также даёт свой лёгкий, приятный аромат.

Уже через несколько часов в доме станет чувствоваться явное улучшение, а через пару дней нежелательный «мышиный» дух исчезнет полностью. Этот метод не только эффективен, но и безопасен для здоровья и домашней атмосферы.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
