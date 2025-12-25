К Пулково по счётчику: подъезд от М‑11 станет платным

Новый съезд с автотрассы М-11, ведущий к аэропорту Пулково, открытый 24 декабря, будет работать на платной основе.
Длина этой подъездной дороги составляет 5,5 километра. За поездку владельцам легковых автомобилей потребуется заплатить 89 рублей. Для автопоездов плата установлена на уровне 284 рублей, сообщает «Автодор».
Оплата зависит от категории транспортного средства:
- машины II категории (2-2,6 метра, две и более осей) — 134 рубля;
- автомобили III категории (более 2,6 метра, две оси) — 178 рублей.
Строительство новой развязки завершили досрочно, об этом стало известно ранее. Отрезок берет начало на 681-м километре магистрали М-11, далее пересекает Пулковское шоссе и соединяется с въездом в аэропорт.
Открытие удобного маршрута сократило путь к воздушной гавани и ввело новый тариф для автомобилистов.
