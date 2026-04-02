Как доехать на поезде из Санкт-Петербурга до Калининграда?

Путешествие из Санкт-Петербурга в Калининград на поезде — это не просто поездка, а настоящее путешествие сквозь историю и географию. Маршрут пролегает через несколько стран, а сам путь стал символом связи между двумя российскими городами, разделёнными границами.
Поезд 079Ч: расписание и особенности
Единственный прямой поезд из Санкт-Петербурга в Калининград — №079Ч. Он отправляется ежедневно в 18:06 с Витебского вокзала (Загородный проспект, 52). Прибывает в Калининград-Южный (ул. Железнодорожная, 13) на следующий день в 19:18. Время в пути — 1 день 1 час 12 минут.
Маршрут и остановки
Поезд проходит через несколько стран и регионов, делая остановки в городах и населённых пунктах, которые хранят следы разных эпох. Среди них:
- Батецкая — маленькая станция в Новгородской области.
- Дно — город в Псковской области, известный своей ролью в Великой Отечественной войне.
- Витебск — столица Витебской области в Беларуси, где можно увидеть старинную архитектуру.
- Полоцк — один из древнейших городов Беларуси с богатым культурным наследием.
- Молодечно — город в Минской области, где сохранились элементы исторической застройки.
- Чернышевское — станция в Калининградской области, близкая к границе с Литвой.
- Гусев — город в Калининградской области с немецкой архитектурой.
- Черняховск — ещё один город с историческим наследием.
- Гвардейск — станция перед прибытием в Калининград.
Документы для поездки
Поскольку поезд проезжает через территорию Литвы (страны Евросоюза), потребуются дополнительные документы:
- Заграничный паспорт — билет оформляется на его данные.
- Упрощённый проездной документ на железной дороге (УПД-ЖД) — это разрешение на транзит через Литву. Его оформляет перевозчик (РЖД) при покупке билета. Запрос на УПД-ЖД нужно сделать не позднее чем за 28 часов до отправления поезда.
- Электронная анкета на УПД-ЖД — её нужно заполнить, распечатать и подписать. В анкете указывают имя и фамилию как в загранпаспорте (большими латинскими буквами), а также место рождения на латинице. Заполненную анкету отдают проводнику при посадке в поезд.
- Если у пассажира есть шенгенская виза или вид на жительство в Литве, УПД-ЖД оформлять не нужно.
- Для детей до 14 лет также требуется загранпаспорт. Если ребёнок едет без родителей, необходимо нотариально заверенное согласие от законных представителей.