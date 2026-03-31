Как Дворцовая площадь связана с восстанием декабристов?

Дворцовая площадь и Зимний дворец стали негласным центром событий 14 декабря 1825 года.

Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге тесно связана с восстанием декабристов, хотя само выступление произошло не на ней, а на соседней Сенатской площади (сейчас — Сенатская, в 1925–2008 годах — площадь Декабристов). Однако Дворцовая площадь сыграла ключевую роль в событиях 14 декабря 1825 года, став своеобразным фоном и свидетелем драматических событий.

Роль Дворцовой площади в событиях 14 декабря

В день восстания Дворцовая площадь стала местом сосредоточения правительственных сил и центром принятия решений. Именно здесь находился Зимний дворец — резиденция императора Николая I, который в тот день лично руководил подавлением мятежа. Из окон дворца Николай I наблюдал за происходящим на Сенатской площади, где собрались восставшие солдаты и офицеры.

Кроме того, на Дворцовой площади в здании Главного штаба находился «диктатор» восстания — князь Сергей Трубецкой. По плану декабристов, он должен был возглавить мятеж и направить действия восставших. Однако, оценив ситуацию и посчитав силы недостаточными для победы, Трубецкой покинул штаб и не появился на Сенатской площади, что лишило восстание единого руководства.

Почему восстание произошло на Сенатской, а не на Дворцовой площади?

Выбор Сенатской площади был обусловлен её расположением и функционалом. Именно здесь традиционно проходили церемонии присяги новому императору, а в здании Сената в тот день должны были собраться сенаторы и члены Государственного совета. Декабристы рассчитывали помешать присяге Николаю I и принудить Сенат обнародовать «Манифест к русскому народу», который провозглашал отмену крепостного права, введение конституции и созыв Великого собора.

