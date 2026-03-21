Как купить билеты на поезд, если нет в продаже: "ловим" их легко и просто – лайфхак для путешественников
Как купить билеты на поезд, если нет в продаже: "ловим" их легко и просто – лайфхак для путешественников

Опубликовано: 21 марта 2026 23:16
 Проверено редакцией
Как "поймать" билеты на поезд в период пикового сезона

В преддверии активного туристического сезона наблюдается значительный дефицит билетов на наиболее востребованные направления. При этом на официальном сайте ОАО «РЖД» зачастую отсутствуют билеты на нужные даты, что ставит под угрозу срыва поездку. Тем не менее, не стоит преждевременно отказываться от планов.

Вероятность приобретения билета остается высокой при условии применения стратегического подхода. ОАО «РЖД» предоставляет на своем веб-ресурсе функцию «Отслеживать билеты». В случае отсутствия доступных мест такая опция активируется в приложении РЖД. Пользователь имеет возможность одновременно отслеживать до двух поездов, что является существенным преимуществом. При появлении билетов в продаже будет направлено соответствующее уведомление.

Сервис «Туту» предлагает платную услугу «Поймать билет». Пользователь может ввести свои данные и выбрать желаемый поезд, после чего приложение автоматически забронирует билет и уведомит пользователя для осуществления своевременной оплаты.

Если предложенные варианты по каким-то причинам не подходят, не стоит отчаиваться: наличие мест в поездах может измениться при добавлении дополнительных вагонов, а также после снятия бронирования со стороны ОАО "РЖД". Компания осуществляет предварительное бронирование билетов для собственных нужд, и в случае, если забронированные билеты остаются невостребованными, они поступают в свободную продажу. Важно сохранять спокойствие.

Автор:
Ксения Сафрыгина
