Как не сесть у туалета: выбираем идеальное место в поезде

Выбор места в поезде — это почти как лотерея: иногда выигрываешь уютное гнездышко, а иногда — верхнюю боковушку у туалета с детским хором в качестве саундтрека.
Чтобы таких «приятных» сюрпризов больше не было, рассказываем о секретах путешественников, как выбрать место в поезде так, чтобы дорога была комфортной и без лишних приключений.
Плацкарт
Плацкарт — это как поход в общежитие, только на рельсах.
Верхние боковушки для тех, кто мечтает стать невидимкой: заберитесь в кокон из одеял и исчезните для мира. Только не выбирайте места у туалета и выхода — там запахи и шум, как на рок-концерте, только без музыки.
Если хотите чтобы вас никто не беспокоил, берите нижние места у окна. Там есть столик — можно притвориться, что вы заняты важными делами, когда кто-то просит зарядку.
Купе
Купе — это как своя комната в общежитии. Нижние места у входа для тех, кто любит наблюдать за жизнью, но не участвовать.
Верхние полки дают приватность, но залезать туда ночью — это как пройти квест с препятствиями. Если едете с детьми, выбирайте купе ближе к туалету, советует автор отзыва.
И да, купе бывают мужские, женские и смешанные — выбирайте компанию по душе, чтобы не пришлось делиться одеялом с незнакомцем.
СВ и люкс
Если хотите спать как король и не слышать чужие будильники, берите СВ или люкс. Там всего по 2 места в купе, чай по расписанию, а проводник — почти как консьерж в пятизвездочном отеле.
Лучшие места — у окна, чтобы наслаждаться степями и слушать подкасты. Только учтите: ехать спиной вперед — это как смотреть кино в обратном порядке. Не всем нравится.
Сидячие вагоны
Сидячие вагоны — это про экономию и выносливость. Спать там сложно, но если у вас крепкая шея и огромное терпение, все возможно.
Места у окна — для тех, кто хочет тишины и опоры, у прохода — для тех, кто любит быть в центре событий. Не забудьте наушники — они спасут вас от разговоров соседей и скрипа кресел.
Как выбрать место по цели
|Цель
|Место
|Сон и отдых
|Верхние места подальше от туалетов и дверей — там тише, и никто не будет будить вас понапрасну
|Работа
|Ищите места со столиком и надеетесь на Wi-Fi (иногда он есть, иногда — как повезет)
|Семья с детьми
|Ближе к выходу и туалету, но не впритык — чтобы ребенок мог побегать, а вы спрятаться с кофе
|Вдвоем
|Купе или СВ — уединение и романтика, можно даже карты разложить и бутерброды устроить
Лайфхаки бывалых
Узнайте направление движения поезда — ехать спиной вперед не всем нравится.
Используйте официальные приложения и схемы вагонов — это как карта сокровищ для путешественника.
Попросите у проводника ремни безопасности на верхней полке — пригодятся, если поезд решит устроить танцы.
Что положено по закону
1. Подушка, одеяло, матрас, комплект чистого белья, полотенце.
2. Бесплатный кипяток
3. В некоторых поездах чай входит в билет, в других — платный.
4. В фирменных поездах — гигиенический набор: щётка, паста, тапочки и всё для красоты.
И не стесняйтесь просить проводника помочь — они тут почти как волшебники, только без шляп.
Выбирайте свое место по потребностям и главное — не бойтесь изучать схемы, читать отзывы и задавать вопросы проводникам.
Тогда ваша поездка будет такой же уютной, как бабушкин плед и чашка горячего чая в подстаканнике.