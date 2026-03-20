Как образовался Финский залив?

Современный рельеф Финского залива залива появился благодаря деятельности ледников.

Финский залив — это не просто часть Балтийского моря, а результат многотысячелетней борьбы природы и истории, место, где переплетаются геологические процессы, древние культуры и ключевые события мировой истории.

Геологическое прошлое

Около 400 миллионов лет назад территория современного Финского залива была покрыта морем. Позже, в эпоху палеозоя, здесь сформировались осадочные породы: песчаники, известняки, глины, которые покрывают кристаллический фундамент из гранитов и гнейсов.

Современный рельеф залива появился благодаря деятельности ледников. Около 12 тысяч лет назад завершилось последнее крупное оледенение (Валдайское). Отступающий Скандинавский ледниковый щит оставил после себя котловину, которую постепенно заполнили воды. Первоначально эта территория была частью Литоринового моря — более тёплого и солёного, чем современная Балтика.

Со временем климат изменился, поступление пресных вод из рек увеличилось, и залив принял те очертания, которые мы видим сегодня. Около 4 тысяч лет назад море отступило, а мели Финского залива превратились в острова. Поднятие Скандинавского щита привело к перекосу поверхности залива: северные берега стали возвышенными и скалистыми, а южные — подтопленными.

Древние обитатели и торговые пути

Люди начали осваивать берега Финского залива почти сразу после ухода ледника, около 9 тысяч лет назад. Археологические раскопки выявили стоянки первобытного человека, в том числе более десятка стоянок возле нынешнего Сестрорецка. Среди находок — орудия из кварца (наконечники стрел, скребки), керамика с ямочно-гребенчатым орнаментом, характерным для неолитических племён.

С VI века н. э. через Финский залив проходил легендарный путь «из варяг в греки», связывавший Скандинавию с Константинополем. Берега залива населяли финно-угорские народы: ижора, водь, карелы, емь, сумь. В VIII веке сюда пришли словене и кривичи, занимавшиеся рыбалкой, охотой и земледелием.

В 2019 году археологи Института истории материальной культуры РАН впервые подробно исследовали памятники эпохи первобытности в районе посёлка Усть-Луга. С помощью радиоуглеродного метода датировки они установили, что на юго-восточном побережье Финского залива существовали восемь археологических культур — от неолита до раннего железного века. Среди находок — ромбоямочная, гребенчатая, шнуровая и сетчатая керамика, а также артефакты Волховского типа и со штрихованной керамикой.

