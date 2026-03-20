Как образовался Финский залив?

Финский залив — это не просто часть Балтийского моря, а результат многотысячелетней борьбы природы и истории, место, где переплетаются геологические процессы, древние культуры и ключевые события мировой истории.
Геологическое прошлое
Около 400 миллионов лет назад территория современного Финского залива была покрыта морем. Позже, в эпоху палеозоя, здесь сформировались осадочные породы: песчаники, известняки, глины, которые покрывают кристаллический фундамент из гранитов и гнейсов.
Современный рельеф залива появился благодаря деятельности ледников. Около 12 тысяч лет назад завершилось последнее крупное оледенение (Валдайское). Отступающий Скандинавский ледниковый щит оставил после себя котловину, которую постепенно заполнили воды. Первоначально эта территория была частью Литоринового моря — более тёплого и солёного, чем современная Балтика.
Со временем климат изменился, поступление пресных вод из рек увеличилось, и залив принял те очертания, которые мы видим сегодня. Около 4 тысяч лет назад море отступило, а мели Финского залива превратились в острова. Поднятие Скандинавского щита привело к перекосу поверхности залива: северные берега стали возвышенными и скалистыми, а южные — подтопленными.
Древние обитатели и торговые пути
Люди начали осваивать берега Финского залива почти сразу после ухода ледника, около 9 тысяч лет назад. Археологические раскопки выявили стоянки первобытного человека, в том числе более десятка стоянок возле нынешнего Сестрорецка. Среди находок — орудия из кварца (наконечники стрел, скребки), керамика с ямочно-гребенчатым орнаментом, характерным для неолитических племён.
С VI века н. э. через Финский залив проходил легендарный путь «из варяг в греки», связывавший Скандинавию с Константинополем. Берега залива населяли финно-угорские народы: ижора, водь, карелы, емь, сумь. В VIII веке сюда пришли словене и кривичи, занимавшиеся рыбалкой, охотой и земледелием.
В 2019 году археологи Института истории материальной культуры РАН впервые подробно исследовали памятники эпохи первобытности в районе посёлка Усть-Луга. С помощью радиоуглеродного метода датировки они установили, что на юго-восточном побережье Финского залива существовали восемь археологических культур — от неолита до раннего железного века. Среди находок — ромбоямочная, гребенчатая, шнуровая и сетчатая керамика, а также артефакты Волховского типа и со штрихованной керамикой.
Интересные факты
- Название. Впервые название «Финский залив» зафиксировано в документах 1730-х годов — по народу, населявшему северное побережье. До этого на шведских картах залив обозначали как Ливонский или Московский. В XVIII–XIX веках офицеры российского флота нередко называли восточную мелководную часть залива «Маркизовой лужей» — в честь морского министра маркиза де Траверсе, который, по преданию, не любил выводить флот на открытые воды.
- Кладбище кораблей. Дно Финского залива — одно из крупнейших в мире хранилищ затонувших судов. Здесь покоятся сотни кораблей — от торговых шхун XVII века до военных крейсеров XX века. Холодная и относительно пресная вода отлично консервирует древесину и металл, поэтому многие суда сохранились в исключительном состоянии. Например, в 2025 году водолазы обнаружили на дне трёхмачтовый английский торговый барк XIX века.
- Мины. В годы обеих мировых войн в заливе было установлено более 60 тысяч мин. Большинство обезврежены, однако периодически сапёры обнаруживают новые артефакты на дне.
- Острова. На островах Финского залива (Гогланд, Тютерс, Соммерс, Сескар и других) сохранились лабиринты каменного века, петроглифы, следы поселений викингов и Великой Отечественной войны. Остров Гогланд называют «Меккой для археологов и историков».