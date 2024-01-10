Как распознать лучшую «Докторскую» на прилавке: работник колбасного завода раскрыл все секреты

В колбасных отделах в магазинах у покупателей разбегаются глаза. На прилавках выложены десятки разнообразных позиций с одним и тем же названием — «Докторская». Вот только не все из представленных продуктов на самом деле можно назвать качественными. На что стоит ориентироваться при выборе, рассказал бывший работник колбасного завода.

Оказывается, в первую очередь нужно обратить внимание на название. Колбаса должна именоваться именно «Докторской», а не «Докторской народной» или какой бы то ни было еще.

Кроме этого, важно прочесть все то, что прописано мелким шрифтом. Именно там можно увидеть подвох. Первым пунктом в списке должно идти мясо — свинина или говядина. А вот вода должна упоминаться как можно позже. Мяса кур в составе быть не может. Такая колбаса точно не будет соответствовать ГОСТу.

«Лучше покупать колбасу в синюге или кишке. Но надо при этом смотреть срок хранения и условия хранения. Часто при не правильном хранении такого продукта он начинает просто вонять. Изготовлен ведь в кишке», — добавил автор Дзен-канала «Удивляться разрешено», который побеседовал с бывшим сотрудником предприятия.

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