Как размороженные манты и котлеты довели петербуржца до суда

Опубликовано: 27 декабря 2025 21:00
Городовой ру

В Санкт-Петербурге суд рассмотрел дело мужчины, который обратился в суд из-за испорченных размороженных мантов.

Житель Ленинградской области обратился в суд с требованием взыскать с управляющей компании почти 40 тысяч рублей, указав на испорченные запасы мант и котлет. Причиной, по словам мужчины, стало то, что управляющая организация прекратила подачу электричества в его квартире из-за задолженности.

Мировой судья в Санкт-Петербурге не удовлетворил исковые требования, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Владелец квартиры пояснил, что недвижимость находится во Всеволожском районе, а коммунальные платежи он производит раз в несколько месяцев.

В апреле 2025 года, приехав отпраздновать день рождения и открыв дверь, мужчина почувствовал неприятный запах. После непродолжительных поисков он обнаружил, что продукты в морозильной камере на сумму почти 9,2 тысячи рублей испортились.

Он заявил, что не получал никаких уведомлений об отключении электричества. В суде также прозвучала информация от его спутницы: из-за внезапного прекращения энергоснабжения разморозились манты и котлеты. Мужчина просил вернуть стоимость продуктов и возместить моральный ущерб — 30 тысяч рублей.

Управляющая компания представила подтверждения направления уведомлений о задолженности по оплате электроэнергии.

В ходе разбирательства выяснилось, что подача электричества была восстановлена после погашения долга. Суд установил, что организация действовала в соответствии с правилами и вправе была прекратить подачу услуги до момента внесения платежа.

В результате требования истца не были удовлетворены. Сумма испорченных продуктов и моральная компенсация остались не возмещенными. Мужчина не смог доказать свою правоту перед судом.

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
