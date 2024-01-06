Как в кино: вы и не догадывались, почему американцы не ставят заборы на участках

На то есть несколько причин.

Смотрящих голливудское кино россиян порой удивляет, почему на участках американцев нет заборов. И это не упущение режиссеров, ведь так действительно живут люди. Проблемы с деньгами тут вовсе ни при чем.

Не каждый преступник в США рискнет посягнуть на чужую территорию, поскольку легко может нарваться на проблемы, если хозяин обзавелся оружием. Жители благополучных районов и не думают, что такая ситуация в принципе возможна в реальности.

Хотя даже самым мнительным гражданам все равно не дадут обнести свое жилище стеной. По закону строения на улице должны гармонировать друг с другом.

Плюс ко всему, американцы привыкли получать доставку газет и продуктов прямо к двери, а забор может этому помешать. Изредка наведываются и коммунальные службы для проверки приборов учета, которые размещаются прямо перед домом. Доступ к ним всегда должен быть открыт, говорится на Дзен-канале «Этобаза».

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