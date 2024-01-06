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Как в кино: вы и не догадывались, почему американцы не ставят заборы на участках

Как в кино: вы и не догадывались, почему американцы не ставят заборы на участках
Почему американцы не строят заборы на участках

На то есть несколько причин.

Смотрящих голливудское кино россиян порой удивляет, почему на участках американцев нет заборов. И это не упущение режиссеров, ведь так действительно живут люди. Проблемы с деньгами тут вовсе ни при чем.

Не каждый преступник в США рискнет посягнуть на чужую территорию, поскольку легко может нарваться на проблемы, если хозяин обзавелся оружием. Жители благополучных районов и не думают, что такая ситуация в принципе возможна в реальности.

Хотя даже самым мнительным гражданам все равно не дадут обнести свое жилище стеной. По закону строения на улице должны гармонировать друг с другом.

Плюс ко всему, американцы привыкли получать доставку газет и продуктов прямо к двери, а забор может этому помешать. Изредка наведываются и коммунальные службы для проверки приборов учета, которые размещаются прямо перед домом. Доступ к ним всегда должен быть открыт, говорится на Дзен-канале «Этобаза».

Источник фото: Изображение от Zachary Keimig на Unsplash

Общество Туризм Дом
6 января 2024 13:45
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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