Как в театре: первый рейс трамвайной «Славянки» встретили аплодисментами
Как в театре: первый рейс трамвайной «Славянки» встретили аплодисментами

Опубликовано: 24 декабря 2025 12:05
В Санкт-Петербурге запущен новый маршрут, который свяжет посёлок Шушары и станцию метро Купчино.

В Санкт-Петербурге начал работу новый пассажирский трамвайный маршрут, проходящий по линии «Славянка». Жители города встретили первый трамвай приветственными аплодисментами, сообщает 78.ru.

В пресс-службе городского транспортного комитета уточнили, что посадка и высадка пассажиров у станции метро «Купчино» происходит на крытой платформе со стороны Балканской площади рядом с Балканским рынком.

Движение трамваев осуществляется по следующей схеме прямого направления: Балканская площадь, затем набережная Волковки, далее по путепроводу над Витебским проспектом, путепровод через Кольцевую автодорогу, после чего маршрут проходит по Вилеровскому переулку и выходит на Старорусский проспект.

Обратный путь ведёт со Старорусского проспекта в обратной последовательности — через Вилеровский переулок, оба путепровода, набережную Волковки и снова на Балканскую площадь. Теперь этот маршрут доступен для всех желающих.

На открытии маршрута утром состоялся праздничный проезд, в котором приняли участие глава города вместе с сотрудниками средств массовой информации и партнёрами проекта. Новый трамвай сразу начал регулярные перевозки пассажиров.

Планируется, что к концу 2026 года завершится второй этап строительства линии. Работы по переносу русел Славянки и Кузьминки уже выполнены, также закончено возведение двух новых мостов.

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
