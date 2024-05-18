Как визуально сделать маленькую ванную более просторной: четыре главных правила

Далеко не каждый может похвастаться роскошным санузлом, в которой легко уместится и ванна и душевая кабина. Многим приходится стараться расположить всю мебель и сантехнику на трех–четырех квадратных метрах. Если возможность перепланировки вы не рассматриваете, придется рассчитывать лишь на дизайнерские приемы, которые способны обеспечить хотя бы визуальный эффект увеличения пространства. Если сочетать несколько их них, получится добиться большего.

Светлая отделка

Не секрет, что светлые тона зрительно расширяют пространство, однако это не значит, что нужно ограничиваться исключительно белым цветом. Не стоит бояться использовать разные оттенки. Это могут быть молочный, цвет слоновой кости, кремовый, льняной, кокосовый. Можно комбинировать их между собой, чтобы разнообразить интерьер.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

«Правильная» раскладка плитки

Чтобы визуально приподнять потолок или расширить помещение, нужно подобрать наилучший вариант раскладки плитки. Если стоит задача вытянуть стены ввысь, уложите керамику вертикально или вертикально со смещением. «Раздвинуть» стены поможет плитка, вытянутая по-горизонтали. А для пола в маленькой ванной лучше всего подойдет прямоугольная плитка, устеленная диагонально.

Закрытое хранение

Многочисленные баночки и флакончики с косметическими средствами, расставленные на открытых полках, неизбежно будут создавать визуальный шум. Чтобы минимизировать его, лучше запланировать достаточно закрытых шкафов, в которых можно будет спрятать всю мелочовку. Для большинства будет достаточно предусмотреть тумбу под раковиной, шкафчик над стиральной машинкой или инсталляцией унитаза и ниши рядом ванной.

Подвесные конструкции

Этот пункт касается не только мебели, но и сантехники. Подвесной унитаз и раковина с тумбой, парящей в воздухе, будут смотреться гораздо легче, нежели их стоящие на полу «собратья». А про модели раковин с пьедесталами в разрезе маленькой ванной и вовсе пора забыть — они неизбежно займут все пространство и при этом нисколько не помогут расширить функционал, говорится на сайте IVD.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru