Как выбрать сладкую клубнику, персики и нектарины

В супермаркетах постепенно начинают появляться сезонные фрукты и ягоды. Среди них особой популярностью пользуются персики, абрикосы и клубника. И чтобы при покупке не нарваться на безвкусные плоды, стоит взять на заметку некоторые хитрости. Они помогут вам не ошибиться с выбором.

Как выбирать клубнику

Чтобы понять, сладкими ли окажутся ягоды, присмотритесь к черенкам. Если между листьями и самой ягодой есть промежуток, то плод, скорее всего, будет сочным и спелым. А вот если листья плотно прилегают к ягоде, то есть вероятность, что она окажется кислой.

Сами листочки должны быть ярко-зелеными и упругими. Если листья уже начали увядать, значит клубника была собрана давно. Именно по этой причине многие продавцы, особенно на рынках, обрывают листву, чтобы покупатель ничего не заподозрил.

Помимо черенков, большую роль играет вид самой ягоды. Прежде всего обратите внимание на вкрапления. Клубника, у которой много желтых зернышек, гораздо более сладкая и спела. Чем глубже эти семена погружены в ягоду, тем она вкуснее.

А вот ярко-красный цвет — не всегда показатель спелости. Бывает, что такая клубника все равно может оказаться недозревшей внутри, а, значит, не особо сладкой.

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Как определить сладкие абрикосы

Сперва обратите внимание на окрас, он должен быть равномерным без коричневых пятен и вкраплений. Если кожица потемнела, значит, плоды уже начали портиться. Однако на кожуре могут быть красноватые или желтоватые участки — это является нормой.

Также на кожице должны отсутствовать любые неровности, трещины и вмятины. А сам плод должен быть в меру упругим. Если он слишком продавливается при нажатии пальцем, значит, он уже перезрел. А чересчур твердые плоды с большой долей вероятности окажутся кислыми.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Как найти сладкие персики

Если персик внутри имеет белые или желтые прожилки, можете быть уверены, что он сладкий. При этом лучше всего покупать плоды на развес, которые находятся в ящиках или коробках. А вот фасованные фрукты лучше не брать — пищевая пленка лишает их кислорода и заметно ухудшает вкус.

Затем приглядитесь к плодоножке. Если в месте крепления с веточкой кожура светло-желтая, то фрукт недозрелый. Оттенок должен быть ярким и насыщенным.

Затем посмотрите на другой конец персика. Если он выпуклый, то плод, вероятно окажется сладким, а если в этом месте, наоборот, углубление в виде ямки, то он будет кислить, пишет портал «‎Спорт-экспресс».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru