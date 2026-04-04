Не только пакеты из Wildberries: 5 вещей, которые выдают русского туриста в Египте

Замечали ли вы, что, приезжая на отдых в Турцию или Египет, персонал заранее начинает говорить с вам на ломаном русском языке, хотя, казалось бы, ему неоткуда знать, из какой страны вы прибыли? Все дело в том, что российских туристов сразу видно. По крайней мере тем, кто с ними давно работает. Автор дзен-канала "Саша Коновалова" пообщалась с барменом из Хургады Махмудом, который объяснил, в чем отличия русских туристов от гостей из других стран.
Перечислим 5 признаков путешественника из России:
- очень красивые женщины, даже если они в возрасте. Европейские туристки надевают на пляж самое худшее, а россиянки - только лучшее, яркое, привлекательное;
- галантные мужчины. На курорте российские мужчины приносят дамам кофе, заказывают еду на двоих, в то время как европейцы всегда ухаживают только за собой;
- общительность. Если на пляже вдруг легко и беззаботно заговорили совершенно незнакомые люди, то это точно русские туристы. Европейцы редко друг с другом знакомятся. Они отдыхают сами по себе;
- послушные дети. Египетские и европейские дети очень избалованные, им все разрешается, они любят шумные игры даже в местах, где нужно соблюдать тишину. Русские дети всегда послушные и спокойные, поскольку их родители знают, как их присмирить;
- одинаковые пакеты. Русские туристы нередко выходят на пляж с одинаковыми фиолетовыми и голубыми пакетами. Догадались, о каких пакетах речь? Конечно о тех, что выдают в пункте заказов при покупке в двух самых популярных маркет-плейсах.
