Не только пакеты из Wildberries: 5 вещей, которые выдают русского туриста в Египте

Опубликовано: 4 апреля 2026 14:07
 Проверено редакцией
Работник отеля в Египте рассказал, как отличить русского туриста от гостей из других стран

Замечали ли вы, что, приезжая на отдых в Турцию или Египет, персонал заранее начинает говорить с вам на ломаном русском языке, хотя, казалось бы, ему неоткуда знать, из какой страны вы прибыли? Все дело в том, что российских туристов сразу видно. По крайней мере тем, кто с ними давно работает. Автор дзен-канала "Саша Коновалова" пообщалась с барменом из Хургады Махмудом, который объяснил, в чем отличия русских туристов от гостей из других стран.

Перечислим 5 признаков путешественника из России:

  • очень красивые женщины, даже если они в возрасте. Европейские туристки надевают на пляж самое худшее, а россиянки - только лучшее, яркое, привлекательное;
  • галантные мужчины. На курорте российские мужчины приносят дамам кофе, заказывают еду на двоих, в то время как европейцы всегда ухаживают только за собой;
  • общительность. Если на пляже вдруг легко и беззаботно заговорили совершенно незнакомые люди, то это точно русские туристы. Европейцы редко друг с другом знакомятся. Они отдыхают сами по себе;
  • послушные дети. Египетские и европейские дети очень избалованные, им все разрешается, они любят шумные игры даже в местах, где нужно соблюдать тишину. Русские дети всегда послушные и спокойные, поскольку их родители знают, как их присмирить;
  • одинаковые пакеты. Русские туристы нередко выходят на пляж с одинаковыми фиолетовыми и голубыми пакетами. Догадались, о каких пакетах речь? Конечно о тех, что выдают в пункте заказов при покупке в двух самых популярных маркет-плейсах.

Ранее "Городовой" рассказывал про российский остров на краю света: полное погружение в природу без цивилизации — место, куда хочется вернуться.

