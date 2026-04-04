На ночь ставлю в холодильник овощи — и утром получаю хрустящую вкуснятину: сычуаньский маринад

Никакой долгой ферментации: вечером приготовили — на следующий день уже наслаждаетесь. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Китай на вкус".
Ингредиенты
овощи на выбор (огурец, морковь, редис, сельдерей, сладкий перец, дайкон) — 500 г, соль — 3 ч. л., сахар — 2 ст. л., рисовый уксус — 2 ст. л., вода — 350 мл, имбирь — 5 ломтиков, сычуаньский перец — 1 ч. л., лавровый лист — 2 шт., бадьян — 1 звёздочка
Приготовление
Сначала я нарезаю овощи брусочками или крупной соломкой. Присыпаю их 1 чайной ложкой соли и оставляю на 20 минут — так они сохранят хруст. Затем сливаю лишнюю жидкость.
Делаю маринад: в небольшой ёмкости смешиваю горячую воду с солью и сахаром, добавляю специи — сычуаньский перец, лавровый лист и бадьян. Даю настояться около 10 минут.
После этого вливаю холодную воду, добавляю уксус и ломтики имбиря. Перекладываю овощи в контейнер и заливаю маринадом так, чтобы всё было полностью покрыто.
Закрываю и убираю в холодильник минимум на ночь. Уже на следующий день овощи готовы.
Примерное время приготовления: 20 минут + 12 часов в холодильнике
