На ночь ставлю в холодильник овощи — и утром получаю хрустящую вкуснятину: сычуаньский маринад
Добавляем две горсти в лунку – и картошка крупнее соседской в 2 раза – ни проволочника, ни колорадских жуков Полезное
«Колдуны»: старинный рецепт, о котором незаслуженно забыли – понадобится картофель и фарш Полезное
Фикусу Бенджамина в апреле – нужно как воздух: 2 мл в воду – и об опадающих листьях можно забыть Полезное
Просто кладу ананасы в форму: Получаю нежный пирог-перевёртыш за 30 минут Полезное
В апреле закапываем под яблоню 1 "пластмассу" – и урожай ломит ветки: секрет агрономов из Китая Полезное
На ночь ставлю в холодильник овощи — и утром получаю хрустящую вкуснятину: сычуаньский маринад

Опубликовано: 4 апреля 2026 14:24
 Проверено редакцией
Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто не хочет ждать неделями.

Никакой долгой ферментации: вечером приготовили — на следующий день уже наслаждаетесь. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Китай на вкус".

Ингредиенты

овощи на выбор (огурец, морковь, редис, сельдерей, сладкий перец, дайкон) — 500 г, соль — 3 ч. л., сахар — 2 ст. л., рисовый уксус — 2 ст. л., вода — 350 мл, имбирь — 5 ломтиков, сычуаньский перец — 1 ч. л., лавровый лист — 2 шт., бадьян — 1 звёздочка

Приготовление

Сначала я нарезаю овощи брусочками или крупной соломкой. Присыпаю их 1 чайной ложкой соли и оставляю на 20 минут — так они сохранят хруст. Затем сливаю лишнюю жидкость.

Делаю маринад: в небольшой ёмкости смешиваю горячую воду с солью и сахаром, добавляю специи — сычуаньский перец, лавровый лист и бадьян. Даю настояться около 10 минут.

После этого вливаю холодную воду, добавляю уксус и ломтики имбиря. Перекладываю овощи в контейнер и заливаю маринадом так, чтобы всё было полностью покрыто.

Закрываю и убираю в холодильник минимум на ночь. Уже на следующий день овощи готовы.

Примерное время приготовления: 20 минут + 12 часов в холодильнике

Ранее мы писали о том, как приготовить быстрый маринад для шашлыка из свинины.

Автор:
Александр Асташкин
