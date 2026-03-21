Как защитить участок от клещей: не вредный сорняк, а надежный "боец" против паразитов
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Вывожу отеки с лица с помощью двух ложек – а морщины разглаживаются без ботокса: простой метод лимфодренажа Полезное
Идеальный ПП-торт, который позволяют себе есть даже известные модели – готовится полчаса Полезное
В конце марта антуриуму – важнее воды: 1 шт. в воду – и алые "паруса" лезут без продыху как угорелые, один за другим Полезное
Не эклеры, а проще и вкуснее: Готовлю классный десерт-рулет из заварного теста за 30 минут Полезное
Россиянка решилась на эксперимент – съездила в Европу: местные сказали всю правду в лицо Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Как защитить участок от клещей: не вредный сорняк, а надежный "боец" против паразитов

Опубликовано: 21 марта 2026 11:51
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как уберечь дачу от клещей народными методами

Клещи могут атаковать свою жертву где угодно, даже в центре города, и все же большему риску подвергаются дачники, которым приходится работать на участке каждый день. Защититься от клещей можно при помощи репеллентов, но чтобы наверняка уберечь себя от кровососущих, можно попробовать прогнать их со своего огорода. Сделать это можно бесплатно - при помощи сорных трав, которые вы привыкли вырывать с корнем и уничтожать.

Речь идет о пижме. Это растение обладает инсектицидным действием. Клещи и другие кровососущие не переносят ее запаха. Залейте 100 г сушеных цветков пижмы литром воды, прокипятите в течение 15-20 минут, процедите и обрызгайте участок, уделяя особое внимание траве и нижним ветвям кустарников. Так вы избавитесь не только от опасных для человека клещей, но и от других членистоногих, например, от паутинного клеща, который может атаковать ваши садово-огородные культуры.

Сейчас пижма еще не растет, но клещи уже появились. Поэтому не стоит ждать, пока вырастет цветок - приобретите сухие цветки в аптеке.

Между тем пижма - не единственное природное средство против клещей. От этих паразитов также помогает настой полыни. Залейте 200 г свежей полыни 2 л кипятка, настоите 12 часов и обработайте участок. Наконец, третье народное средство против клещей - это чеснок. Он содержит сернистые соединения, которые раздражают клещей. Залейте 100 г измельченного чеснока литром воды, настоите 6-8 часов, процедите и опрыскайте настоем участок.

Автор:
Анна Леонова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью