Как защитить участок от клещей: не вредный сорняк, а надежный "боец" против паразитов

Как уберечь дачу от клещей народными методами

Клещи могут атаковать свою жертву где угодно, даже в центре города, и все же большему риску подвергаются дачники, которым приходится работать на участке каждый день. Защититься от клещей можно при помощи репеллентов, но чтобы наверняка уберечь себя от кровососущих, можно попробовать прогнать их со своего огорода. Сделать это можно бесплатно - при помощи сорных трав, которые вы привыкли вырывать с корнем и уничтожать.

Речь идет о пижме. Это растение обладает инсектицидным действием. Клещи и другие кровососущие не переносят ее запаха. Залейте 100 г сушеных цветков пижмы литром воды, прокипятите в течение 15-20 минут, процедите и обрызгайте участок, уделяя особое внимание траве и нижним ветвям кустарников. Так вы избавитесь не только от опасных для человека клещей, но и от других членистоногих, например, от паутинного клеща, который может атаковать ваши садово-огородные культуры.

Сейчас пижма еще не растет, но клещи уже появились. Поэтому не стоит ждать, пока вырастет цветок - приобретите сухие цветки в аптеке.

Между тем пижма - не единственное природное средство против клещей. От этих паразитов также помогает настой полыни. Залейте 200 г свежей полыни 2 л кипятка, настоите 12 часов и обработайте участок. Наконец, третье народное средство против клещей - это чеснок. Он содержит сернистые соединения, которые раздражают клещей. Залейте 100 г измельченного чеснока литром воды, настоите 6-8 часов, процедите и опрыскайте настоем участок.

