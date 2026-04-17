Какая самая красивая станция метро в Санкт-Петербурге?

Одна из самых красивых станций метро Санкт-Петербурга — «Автово». Её часто называют подземным дворцом, и она неоднократно попадала в рейтинги красивейших станций мира, в том числе в топ-12 The Guardian.
Особенности оформления
Станция открыта 15 ноября 1955 года в составе первой линии метро. Её оформление посвящено обороне Ленинграда.
Некоторые элементы декора:
46 колонн. 16 из них облицованы декоративным стеклом с каннелюрами (рифлением), создающим игру света. Остальные 30 колонн отделаны белым мрамором коелга, который привезли с месторождений в Челябинской области. Существует версия, что стеклянные колонны должны были светиться изнутри, но от этой идеи отказались из-за сложностей с обслуживанием и высокой стоимости. Однако в архивах метрополитен таких планов не нашёл.
Мозаичное панно «Победа» (или «Родина-мать») в торце зала. На нём изображена женщина с ребёнком — символ мирной жизни, завоёванной ценой невероятных жертв. Панно выполнено в мастерской Академии художеств СССР.
Надпись под куполом вестибюля: «Слава в веках доблестным защитникам Ленинграда...».
Люстры и лепнина, которые дополняют торжественный облик станции.
Интересные факты
- «Автово» — одна из немногих станций в мире с таким количеством стеклянных колонн.
- Станция расположена у одноимённой площади и исторически служила въездом в город со стороны юго-запада.
- «Автово» и другие станции первой линии (от «Автово» до «Площади Восстания») включены в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО.
- Торжественное открытие станции произвело ошеломляющее впечатление на передовиков и активистов, которым её показали за несколько дней до официального запуска.