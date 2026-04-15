Какие проходные баллы были в Технологическом институте Санкт-Петербурга в 2025 году?

Опубликовано: 15 апреля 2026 15:15
 Проверено редакцией
институт, здание
В 2025 году проходные баллы на бюджетные места в СПбГТИ варьировались в зависимости от специальности от 163 до 246 баллов. 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет, СПбГТИ(ТУ)) — ведущий российский вуз в области химии, химической технологии, биотехнологии, нанотехнологии, механики, информационных технологий, управления и экономики. В 2025 году проходные баллы на бюджетные места варьировались в зависимости от специальности.

Проходные баллы на бюджетные места в 2025 году

Самые высокие проходные баллы наблюдались на следующих программах:

  • «Химия» — 246 баллов.
  • «Биотехнология» — 225 баллов.
  • «Информационные системы и технологии» — 215 баллов.
  • «Системный анализ и управление» — 202 балла.
  • «Наноматериалы» — 212 баллов.

Самый низкий проходной балл — 163 — был зафиксирован на программах «Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий» и «Химическая технология материалов современной энергетики».

Особенности поступления

Для поступления в СПбГТИ(ТУ) на бакалавриат нужны результаты ЕГЭ по профильным предметам. На некоторые специальности требуется пройти вступительные испытания.

Минимальный порог по большинству специальностей составляет 40 баллов. Однако по физике нужно набрать 41 балл, а по информатике — 46.

Например, для поступления на программу «Прикладная информатика» необходимо набрать минимум 46 баллов по информатике, а также пройти вступительные испытания по темам «Программирование на языках высокого уровня» и «Базы данных».

Для подачи документов в вуз можно использовать систему «Поступление в вуз онлайн» на портале госуслуг. Срок подачи документов для тех, кто поступает по результатам ЕГЭ, — с 20 июня по 25 июля, для тех, кто будет проходить вступительные испытания, — до 10 июля. Вступительные испытания проходят с 8 по 25 июля.

Автор:
Пономарева Дарина
