Какие проходные баллы были в Технологическом институте Санкт-Петербурга в 2025 году?

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет, СПбГТИ(ТУ)) — ведущий российский вуз в области химии, химической технологии, биотехнологии, нанотехнологии, механики, информационных технологий, управления и экономики. В 2025 году проходные баллы на бюджетные места варьировались в зависимости от специальности.
Проходные баллы на бюджетные места в 2025 году
Самые высокие проходные баллы наблюдались на следующих программах:
- «Химия» — 246 баллов.
- «Биотехнология» — 225 баллов.
- «Информационные системы и технологии» — 215 баллов.
- «Системный анализ и управление» — 202 балла.
- «Наноматериалы» — 212 баллов.
Самый низкий проходной балл — 163 — был зафиксирован на программах «Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий» и «Химическая технология материалов современной энергетики».
Особенности поступления
Для поступления в СПбГТИ(ТУ) на бакалавриат нужны результаты ЕГЭ по профильным предметам. На некоторые специальности требуется пройти вступительные испытания.
Минимальный порог по большинству специальностей составляет 40 баллов. Однако по физике нужно набрать 41 балл, а по информатике — 46.
Например, для поступления на программу «Прикладная информатика» необходимо набрать минимум 46 баллов по информатике, а также пройти вступительные испытания по темам «Программирование на языках высокого уровня» и «Базы данных».
Для подачи документов в вуз можно использовать систему «Поступление в вуз онлайн» на портале госуслуг. Срок подачи документов для тех, кто поступает по результатам ЕГЭ, — с 20 июня по 25 июля, для тех, кто будет проходить вступительные испытания, — до 10 июля. Вступительные испытания проходят с 8 по 25 июля.