Чем интересна дача Клейнмихель на Каменном острове в Санкт-Петербурге?

Дача графини Марии Эдуардовны Клейнмихель на Каменном острове в Санкт-Петербурге — это архитектурный памятник, который сочетает историю, роскошь и мистику. Расположенная на берегу реки Крестовки, она напоминает сказочный замок с башенками, шпилями и кованой решёткой, украшенной саламандрами. Сегодня это объект культурного наследия регионального значения, а в прошлом — центр светской жизни и место, связанное с революционными событиями.

История и архитектура

Участок на Каменном острове в 1834 году получил актёр Э. Женьес от великого князя Михаила Павловича. По проекту архитектора А. И. Штакеншнейдера здесь построили небольшой каменный особняк в классическом стиле. Позже дача перешла к коллежскому секретарю фон Кельдерману, при котором разбили сад. В 1874 году здание сгорело, а в 1876-м участок приобрела Надежда Верховцева. По проекту архитектора А. Трамбицкого (по другим данным — Г. Прейса) на старом фундаменте возвели новый двухэтажный дом с пристройкой.

В 1893 году дачу и право аренды земельного участка на 90 лет приобрела графиня Мария Эдуардовна Клейнмихель — хозяйка великосветского салона, член редакции журнала «Столица и усадьба». Она значительно перестроила особняк. В 1904 году архитектор К. Г. Прейс выделил парадный вход с обширным вестибюлем в отдельный объём и увенчал его картушем с гербом Клейнмихелей.

Позже архитектор И. А. Претро перестроил дом в готическом стиле: появилась кровля с высоким шпицем над центральным двухэтажным объёмом. В 1911–1912 годах по проекту К. К. Мейбома дачу перестроили в неоготическом стиле: над зданием возвели крышу с высоким шпицем и угловую башенку.

Особняк украшают кованая решётка с растительным орнаментом и саламандрами, а также неоготические ворота с круглыми столбами и фонарями, изготовленные на заводе «Сан-Галли». В решётку вплетён вензель «МК» — инициалы графини. Саламандры на решётке не случайны: отец мужа графини, граф П. А. Клейнмихель, руководил восстановлением Зимнего дворца после пожара 1837 года. За это он получил право изобразить на гербе рода объятый пламенем Зимний дворец. Саламандра, по легендам не горящая в огне, стала напоминанием о его подвиге.

Интерьеры и светская жизнь

Интерьеры дачи известны по фотографиям К. К. Буллы, опубликованным в журнале «Столица и усадьба». Стены вестибюля были обшиты дубовыми панелями, справа от входа находился массивный камин, облицованный узорчатой керамической плиткой. Лестница с резными перилами вела на галерею. В парадных помещениях были коринфские пилястры и лепные фризы в виде венков с гирляндами. В Большой гостиной находился мраморный камин с атлантами, перед ним на низких постаментах лежали два сфинкса с женскими головами.

Дача Клейнмихель славилась балами и салонами. О графине говорили, что она была «гранд-дамой до кончиков ногтей» и при этом «необычайно проницательной и умной женщиной». Её приёмы посещали великие князья, дипломаты, политики и коллекционеры. В книге Йена Ворреса «Последняя Великая княгиня» отмечается, что графине удавалось узнавать «сокровенные тайны почти всего петербургского общества».

Революционные события и судьба дачи

В феврале 1917 года графиня покинула дом, наблюдая за его разграблением из соседнего дома. Позже её задержали и доставили в Государственную думу для допроса по абсурдным обвинениям — в стрельбе с крыши по революционным отрядам и переговорах с германским императором. В 1918 году Клейнмихель покинула Россию. Перед отъездом она вывесила на двери объявление: «Вход строго воспрещён. Этот дом принадлежит Петросовету. Графиня Клейнмихель арестована и помещена в Петропавловскую крепость». Это была мистификация, которая помогла ей упаковать ценные вещи и выехать из страны.

В 1920 году дачу переделали в клуб домов отдыха для рабочих. 19 июля 1920 года здесь побывал В. И. Ленин, знакомясь с первым опытом организации домов отдыха для рабочих. Благодаря этому событию в 1976 году особняк включили в список памятных ленинских мест и поставили под охрану государства как памятник истории.

В 1972 году дом передали Горздравотделу, тогда был утрачен весь декор и снесён примыкавший к восточной стороне деревянный флигель. В 1982 году в особняке проходили съёмки сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона, Сокровища Агры» — дачу Клейнмихель сделали домом Бартоломью Шолто.

В 2006–2007 годах провели реконструкцию: восстановили главный дом, служебный флигель и кованую ограду. Сегодня дача находится в ведении Управления делами Президента РФ и используется как Дом приёмов.

