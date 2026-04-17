При появлении всходов редису - обязательно: 1 стакан - и корнеплоды созреют на 2 недели раньше, сладкие, сочные, хрустящие

Редис – первый корнеплод на грядках. На первый взгляд вырастить его проще просто, но это глубокое заблуждение. Культура требует вдумчивого подхода и определенных знаний. Один из главных залогов успеха – это правильное питание молодых растений. Именно от него во многом зависит, насколько крупными и вкусными вырастут корнеплоды, считает агроном Ксения Давыдова.
Особое внимание, по мнению эксперта, стоит уделить древесной золе. Этот природный материал – настоящий кладезь полезных микро- и макроэлементов. Главная его польза кроется в высоком содержании калия. Он играет решающую роль в формировании корнеплодов.
Польза древесной золы для редиса
1. Размер корнеплодов.
Калий, который содержится в сырье, способствует активному росту и развитию корневой системы. Это приведет к образованию более крупных и сочных корнеплодов.
2. Вкусовые качества.
Достаточное количество калия улучшает вкусовые качества редиса. Благодаря этому корнеплоды вырастают более сладким и менее острым. Кроме того, макроэлемент помогает растению удерживать влагу, что делает корнеплоды более сочными и хрустящими.
Использование древесной золы для подкормки редиса
Зола особенно хороша для поддержки молодых растений на этапе всходов. В этом случае эксперт рекомендует удобрять редис жидким настоем на основе сырья. Достаточно развести 250 граммов золы в ведре воды. Полив важно проводить строго под корень. Это поможет избежать развития грибковых заболеваний, которые могут возникнуть при попадании влаги на листья. Лучшее время для проведения процедуры – вечер.
