Шлейф «Союза» расцвел медузой: петербуржцы шутят над «инопланетным» шоу

Ночью 17 апреля жители Петербурга и Ленинградской области увидели в небе необычные световые лучи, которые в соцсетях окрестили "космической медузой". Видео этого явления активно распространялись в интернете.
Явление заметили около 02:30 по московскому времени, после чего его шлейф постепенно рассеялся в небе.
Оказалось, что "медуза" — это световой след от ракеты-носителя "Союз-2.1б" среднего класса с военными спутниками.
В Роскосмосе сообщили: "17 апреля с космодрома Плесецк экипаж космических войск ВКС выполнил запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с аппаратами для нужд Минобороны РФ.
После старта ракету взяли под контроль наземные средства космодрома". Запуск прошел успешно, передает "ДП".
Космодром Плесецк расположен более чем в 300 км от границы Ленобласти и около 640 км от Петербурга — на северо-западе Архангельской области.
В соцсетях некоторые группы писали, будто петербуржцы испугались зрелища, но комментаторы отвечали с юмором: "Покажите напуганного", "Это инопланетяне! Они за мной...".