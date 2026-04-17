За 2 недели до посадки картофеля – обязательно: 3 процедуры для шикарного урожая и крупных клубней

Майские праздники у многих прочно ассоциируются с высадкой картофеля. Однако чтобы в конце лета собрать отменный урожай крупных клубней, следует подготовиться к этому делу заранее.
Готовим почву
Не спешите хвататься за лопату и перекапывать все на штык! Просто пройдитесь вилами на глубину 15 см. В рыхлой земле клубням легче расти.
Если у вас тяжелый грунт, добавьте песок, компост или старые опилки. Если хочется подстраховаться и внести минеральное удобрение, добавьте нитроаммофоску (30 г на "квадрат").
Ловушки для проволочника
Главный враг картофеля уже готов откладывать яйца, поэтому не ждите, когда он испортит урожай. Сделайте простые ловушки за пару недель до посадки:
- прикопайте картофельные очистки в разных местах участка и пометьте колышками;
- проверяйте "улов" каждые 3 дня и сжигайте его вместе с вредителями;
- периодически обновляйте приманку.
Этот метод действительно работает и сокращает популяцию жука, сообщает опытная дачница, автор блога "Садоёж".
Разбудите картошку за 2 недели до высадки
Достаньте картофель, разложите по ящикам и поставьте в светлое место. Клубни прогреются, позеленеют и выпустят крепкие ростки.
Дело в том, что в холодной земле картошка будет долго "думать", а прогретая проснется быстрее, даст дружные всходы и созреет раньше срока.
Важно! Если оставить клубни в погребе, они все равно прорастут весной, но ростки там будут бледные, тонкие и хрупкие. После проращивания в тепле и свете росточки получатся более живучими.
