За 2 недели до посадки картофеля – обязательно: 3 процедуры для шикарного урожая и крупных клубней
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

За 2 недели до посадки картофеля – обязательно: 3 процедуры для шикарного урожая и крупных клубней

Опубликовано: 17 апреля 2026 12:31
 Проверено редакцией
Городовой ру
Как подготовить почву и картофель к посадке

Майские праздники у многих прочно ассоциируются с высадкой картофеля. Однако чтобы в конце лета собрать отменный урожай крупных клубней, следует подготовиться к этому делу заранее.

Готовим почву

Не спешите хвататься за лопату и перекапывать все на штык! Просто пройдитесь вилами на глубину 15 см. В рыхлой земле клубням легче расти.

Если у вас тяжелый грунт, добавьте песок, компост или старые опилки. Если хочется подстраховаться и внести минеральное удобрение, добавьте нитроаммофоску (30 г на "квадрат").

Ловушки для проволочника

Главный враг картофеля уже готов откладывать яйца, поэтому не ждите, когда он испортит урожай. Сделайте простые ловушки за пару недель до посадки:

  • прикопайте картофельные очистки в разных местах участка и пометьте колышками;
  • проверяйте "улов" каждые 3 дня и сжигайте его вместе с вредителями;
  • периодически обновляйте приманку.

Этот метод действительно работает и сокращает популяцию жука, сообщает опытная дачница, автор блога "Садоёж".

Разбудите картошку за 2 недели до высадки

Достаньте картофель, разложите по ящикам и поставьте в светлое место. Клубни прогреются, позеленеют и выпустят крепкие ростки.

Дело в том, что в холодной земле картошка будет долго "думать", а прогретая проснется быстрее, даст дружные всходы и созреет раньше срока.

Важно! Если оставить клубни в погребе, они все равно прорастут весной, но ростки там будут бледные, тонкие и хрупкие. После проращивания в тепле и свете росточки получатся более живучими.

Ранее "Городовой" рассказал, как ухаживать за жимолостью весной.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью