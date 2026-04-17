Жимолость выпустила листочки – срочно: 1 ложка под куст – и в июне все ветки увешаны ягодами
Жимолость выпустила листочки – срочно: 1 ложка под куст – и в июне все ветки увешаны ягодами

Опубликовано: 17 апреля 2026 06:02
 Проверено редакцией
legion-media
Как ухаживать за жимолостью 

Жимолость просыпается настолько быстро, что проморгать весенний уход проще простого. Только что куст стоял голый после зимы, и вдруг уже весь в молодых листочках.

Именно в этот короткий промежуток времени необходимо провести несколько процедур, чтобы в июне собирать ягоды горстями.

Уберите сломанные ветки и наведите порядок под кустом

После зимы на жимолости обязательно найдутся поломанные побеги. Все поврежденные ветки срежьте секатором до живой древесины, а если перелом сильный - удалите под самый корень.

Соберите весь мусор, старые листья и любые растительные остатки, которые скопились за зиму. Так вы защитите кустарник от грибков и насекомых, которые как раз там и зимовали.

Дайте азотную подкормку

Если весна дождливая, просто разбросайте гранулы аммиачной селитры в приствольном круге. На каждый квадратный метр хватит одной столовой ложки. Дожди сами растворят удобрение и доставят его прямо к корням.

Также можно внести гранулированный куриный помет. Для взрослого куста возьмите 200 г, для молодого хватит и 100. Опытный садовод, автор блога "Моя успешная дача" советует чередовать подкормки: один год кормить "минералкой", следующий - органикой.

Прорыхлите и замульчируйте

После всех дождей, когда почва слегка просохнет, не поленитесь прорыхлить землю вокруг жимолости. Сразу после рыхления насыпьте слой мульчи: компост, перегной или даже скошенная трава подойдут отлично.

Мульча не даст влаге испаряться, остановит рост сорняков и будет понемногу удобрять почву.

Не забывайте время от времени осматривать листья и ветки. Вдруг появились вредители или подозрительные пятна? Чем раньше заметите проблему, тем легче с ней справиться. И тогда куст будет радовать вас здоровым видом и вкусными ягодами каждый год.

Ранее "Городовой" рассказал, как защитить плодовые деревья от заморозков.

Автор:
Евгения Сухова
