Жимолость выпустила листочки – срочно: 1 ложка под куст – и в июне все ветки увешаны ягодами

Жимолость просыпается настолько быстро, что проморгать весенний уход проще простого. Только что куст стоял голый после зимы, и вдруг уже весь в молодых листочках.
Именно в этот короткий промежуток времени необходимо провести несколько процедур, чтобы в июне собирать ягоды горстями.
Уберите сломанные ветки и наведите порядок под кустом
После зимы на жимолости обязательно найдутся поломанные побеги. Все поврежденные ветки срежьте секатором до живой древесины, а если перелом сильный - удалите под самый корень.
Соберите весь мусор, старые листья и любые растительные остатки, которые скопились за зиму. Так вы защитите кустарник от грибков и насекомых, которые как раз там и зимовали.
Дайте азотную подкормку
Если весна дождливая, просто разбросайте гранулы аммиачной селитры в приствольном круге. На каждый квадратный метр хватит одной столовой ложки. Дожди сами растворят удобрение и доставят его прямо к корням.
Также можно внести гранулированный куриный помет. Для взрослого куста возьмите 200 г, для молодого хватит и 100. Опытный садовод, автор блога "Моя успешная дача" советует чередовать подкормки: один год кормить "минералкой", следующий - органикой.
Прорыхлите и замульчируйте
После всех дождей, когда почва слегка просохнет, не поленитесь прорыхлить землю вокруг жимолости. Сразу после рыхления насыпьте слой мульчи: компост, перегной или даже скошенная трава подойдут отлично.
Мульча не даст влаге испаряться, остановит рост сорняков и будет понемногу удобрять почву.
Не забывайте время от времени осматривать листья и ветки. Вдруг появились вредители или подозрительные пятна? Чем раньше заметите проблему, тем легче с ней справиться. И тогда куст будет радовать вас здоровым видом и вкусными ягодами каждый год.
