Мои пионы пышнее нарядов Мадонны: 3 шага весной — и бутоны сверкают на все СНТ, соседи фоткаться приходят
Мои пионы пышнее нарядов Мадонны: 3 шага весной — и бутоны сверкают на все СНТ, соседи фоткаться приходят

Опубликовано: 17 апреля 2026 11:51
 Проверено редакцией
Мои пионы пышнее нарядов Мадонны: 3 шага весной — и бутоны сверкают на все СНТ, соседи фоткаться приходят
Мои пионы пышнее нарядов Мадонны: 3 шага весной — и бутоны сверкают на все СНТ, соседи фоткаться приходят
Чем подкормить пионы весной для буйного цветения

Пионы - красивые пышные цветы, которые украшают участок своим ярким красочным цветением. Но если вы видите, что у соседа пионы цветут ярче нарядов Мадонны, а у вас едва раскрыли свои скромные лепестки, то, вероятно, ваш сосед знает секрет весенней подкормки. Автор дзен-канала "Антонов сад - дача и огород" (16+) рассказал, чем подкормить пионы весной, чтобы они цвели ярко, пышно и красочно.

Пионы - довольно прожорливые цветы, которым требуется большое количество полезных элементов. Из-за их недостатка растение и может давать слабое и тусклое цветение. Чтобы добиться обильного цветения, нужна система из трех весенних подкормок пионов.

Первая подкормка

Выполняется после схода снега. В этот период культуре необходим азот для быстрого старта и фосфор для укрепления корневой системы. Можно использовать, например, мочевину (10-15 г/куст) и суперфосфат (15-20 г/куст). Рассыпайте удобрения вокруг кустов и слегка заделайте в землю.

Вторая подкормка

Проводится через 2-3 недели после первой, когда растение достигнет фазы активного роста стеблей. В это время оно нуждается в комплексной поддержке. Можно применить полноценное минеральное удобрение с равным содержанием азота, фосфора и калия (NPK), например, нитроаммофоску из расчета 20-30 г на взрослый куст.

Третья подкормка

Выполняется в фазе бутонизации, когда пионы набирают цвет. Теперь культуре требуются калий и фосфор, которые ответственны за формирование крупных, махровых и ярких бутонов, а также за крепость цветоносов. В этот раз можно обойтись специализированными удобрениями для цветущих.

Если сделать все грамотно, то ваши пионы будут сиять так, что все СНТ сбежится поглазеть на такую красоту.

Автор:
Анна Леонова
