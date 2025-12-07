Городовой / Общество / Какие собаки ведут себя лучше всех: гав-гав-рейтинг самых адекватных пород
Какие собаки ведут себя лучше всех: гав-гав-рейтинг самых адекватных пород

Опубликовано: 7 декабря 2025 21:00
собаки
Фото: Городовой.ру

Дрессура и получите идеальных компаньонов.

Американское издание Forbes Advisor опросило 5000 владельцев, чтобы выяснить, с какими породами возникает меньше всего проблем в повседневной жизни. Результаты удивили: самые популярные собаки не всегда самые послушные.

Исследование оценивало поведение по двум критериям: выполнение команд и общий характер. В первую тройку самых «адекватных» пород вошли:

  • Лабрадор-ретривер (100 баллов из 100). Идеальный семейный компаньон: покладистый, легко обучаемый и редко доставляющий хлопоты.
  • Ротвейлер (92,49 балла). Вопреки стереотипам, показал низкую склонность к порче вещей и отличное послушание.
  • Ши-тцу (91,08 балла). Лучший среди мелких пород: почти не лает, не портит имущество и редко убегает.
  • В десятку также попали кане-корсо, золотистый ретривер, немецкая овчарка, бостон-терьер, пудель, йоркширский терьер и американский бульдог.

Аутсайдерами рейтинга стали сибирский хаски, бигль, хаванез, французский бульдог и кавалер кинг чарльз спаниель. Их владельцы чаще жаловались на непослушание, побеги, порчу вещей и навязчивый лай.

Рейтинг отражает лишь общую тенденцию и вероятность столкнуться с типичными для породы сложностями. Поведение любой собаки — это всегда комбинация генетики, воспитания и усилий владельца. Даже с собакой «сложной» породы можно добиться отличных результатов при правильном подходе и терпении.

Автор:
Игорь Мустафин
