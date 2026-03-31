Какие станции метро во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга?

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга расположены шесть станций Фрунзенско-Приморской линии и одна — Московско-Петроградской линии.

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга расположены несколько станций метро, которые входят в состав Фрунзенско-Приморской линии (фиолетовая ветка) и Московско-Петроградской линии (синяя ветка). Эти станции сыграли ключевую роль в улучшении транспортной доступности района, особенно после масштабного расширения сети в 2010–2019 годах.

Станции Фрунзенско-Приморской линии

Обводный канал. Открыта 30 декабря 2010 года. Нижний вестибюль станции оформлен стеклокерамическим панно с панорамой Обводного канала конца XIX века. На стенах изображены набережная правого и левого берегов.

Волковская. Открыта 20 декабря 2008 года. Одна из первых станций, которая помогла частично решить проблему транспортной изоляции района.

Бухарестская. Открыта 28 декабря 2012 года. Станция пилонного типа глубокого заложения. Путевые стены выложены белым мрамором, полы — полированным гранитом. Украшена декоративным смальтовым панно «Осень в парке», созданным в мастерской Российской академии художеств.

Международная. Открыта 28 декабря 2012 года. Колонного типа глубокого заложения. Путевые стены облицованы белым мрамором, полы — серым гранитом. Подземный вестибюль посвящён зарождению цивилизации: здесь можно увидеть фриз-панно с символом Петербурга — Атлантом.

Проспект Славы. Открыта 3 октября 2019 года. Пилотная станция глубокого заложения с двумя подземными вестибюлями. Оформлена в красно-белых тонах. Главный элемент декора — стеклянный карниз-витраж со звёздами, подсвечиваемый изнутри. Также на станции есть мозаичное панно, посвящённое воинам-интернационалистам.

Дунайская. Открыта 3 октября 2019 года. Впервые в практике Санкт-Петербурга строительство станции велось по технологии «Top Down» («сверху вниз»). Название связано с пересечением с Дунайским проспектом. После открытия возникли проблемы с гидроизоляцией, из-за чего южный вестибюль временно закрывали на ремонт.

Станция Московско-Петроградской линии

Купчино. Открыта в 1972 году. Одна из старейших станций в районе. Расположена на Витебском проспекте.

