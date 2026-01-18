Городовой / Город / Какие сюрпризы подготовили новые правила авиаперелётов с 1 марта
Какие сюрпризы подготовили новые правила авиаперелётов с 1 марта

Опубликовано: 18 января 2026 22:27
 Проверено редакцией
globallookpress.com
Какие сюрпризы подготовили новые правила авиаперелётов с 1 марта
Городовой ру

С 1 марта в России вступают в силу новые требования для авиакомпаний, связанные с информированием пассажиров о правилах воздушных перевозок. Теперь перевозчики обязаны заранее сообщать о деталях перелёта, порядке возврата денег, изменении билетов, а также о случаях отказа от перевозки. Депутат Александр Якубовский рассказал, что эти изменения начнут действовать с весны.

Якубовский уточнил, что обновления затрагивают и семьи с детьми: пассажирам с ребёнком до 12 лет должны бесплатно предоставлять соседние места на борту.

«Обязанность размещать детей до 12 лет и сопровождающих их взрослых рядом будет регулироваться отдельным порядком, и не потребует доплат», — сообщил он.

Все детали, связанные с распределением этих мест, будут чётко прописаны в новых правилах.

Также изменяется механизм возмещения стоимости билетов: если рейс задержат более чем на 30 минут от времени, указанного в билете, появится право на возврат денег. Депутат подчеркнул, что все эти изменения создают более справедливые условия для пассажиров и помогают снизить количество конфликтов между клиентами и перевозчиками. Возникающие споры должны будут решаться проще и быстрее.

Автор:
Юлия Аликова
Город
