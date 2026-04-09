Какие торговые центры есть на Васильевском острове?

Васильевский остров в Санкт-Петербурге предлагает несколько торговых центров, каждый из которых имеет свою историю, особенности и атмосферу.
Балтийский
Адрес: Большой проспект Васильевского острова, 68.
Часы работы: ежедневно с 10:00 до 21:00.
Особенности:
Расположен в здании бывшей Василеостровской фабрики-кухни — памятника конструктивизма 1930-х годов. После реконструкции в 2000-х годах внутренний двор превратили в атриум с эскалаторами, а фасады укрепили с сохранением исторического облика. В 2024 году здание признали объектом культурного наследия регионального значения.
В ТЦ есть итальянский ресторан, современный кинотеатр «Нео», продовольственный гипермаркет и фитнес-клуб.
Шкиперский молл
Адрес: Малый проспект Васильевского острова, 88.
Часы работы: ежедневно с 10:00 до 22:00.
Особенности:
Современный торгово-развлекательный комплекс с рейтингом 4.6. Ориентирован на жителей, работников и студентов Василеостровского района.
В ТЦ есть магазины, развлекательные зоны и другие услуги.
Строймаркет Василеостровский
Адрес: Уральская улица, 10, корп. 2.
Часы работы: ежедневно с 10:00 до 20:00.
Особенности:
Специализируется на стройматериалах и товарах для дома.
В ТЦ представлены интерьерные салоны, магазины мебели, кухни, входные и межкомнатные двери, светильники, обои, декоративная отделка, плитка, напольные покрытия, сантехника, отопление, краски, шторы, окна и стройтовары.
Есть парковка.
Гаванский
Адрес: Наличная улица, 42.
Часы работы: ежедневно с 10:00 до 21:00.
Особенности:
Торговый центр с рейтингом 4.4. В ассортименте — продукты и товары повседневного спроса.