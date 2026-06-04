Не только однотипная архитектура: названы основные недостатки Минска - российским туристам будет здесь сложно

Столица Беларуси имеет большую популярность среди россиян, но этот город нравится не всем. Туристы отмечают, что у Минска есть недостатки, о которых лучше узнать еще до поездки или переезда.

Россияне привыкли, что в столице всегда шумно и многолюдно. Но в Минске складывается другая атмосфера. В городе проживает около 2 миллионов человек, поэтому даже перед выходными здесь тихо, улицы выглядят полупустыми. Нередко можно увидеть кафе и рестораны, в которых нет посетителей. Некоторых россиян такая атмосфера пугает.

"В Минске очень однотипная застройка, глазу почти не за что зацепиться. Многие здания в Верхнем городе, одном из кварталов исторического центра, побелены, покрашены и залатаны. Всё бы хорошо, но из-за этого не чувствуется отпечаток времени", - сообщает портал "ПСЖР".

У туристов из РФ складывается ощущение, что в городе слишком много "уставших" гостиниц. Найти вариант с современным ремонтом и адекватной стоимостью очень сложно. Цена нормальных вариантов может доходить до 10 000 рублей за ночь.

"Метро в Минске невероятно устарело. В вестибюлях висят лампы с советскими плафонами, оплатить проход по банковской карте нельзя (надо идти к кассиру и покупать жетоны), сами поезда тоже древние, а внутри вагонов всё обклеено рекламой. Ожидать поезд приходится примерно по 15 минут, что слишком долго по меркам москвичей", - рассказывает источник.

"Я была в Минске трижды. Могу согласиться, что Минск является более простым, чем некоторые города России. Но в этом его и прелесть. Здесь можно погрузиться в эпоху прошлого, которой так не хватает людям, родившимся в СССР", - заявила Полина Аксенова.