Какие вещи из отеля можно забирать с собой, а какие нужно оставить на месте

Многие туристы любят прихватить с собой из отеля что-нибудь на память. Казалось бы, эта безобидная, на первый взгляд, шалость, не принесет отелю никакого ущерба. Вот только по данным сервиса бронирования LastMinute в год отели теряют около четырех тысяч долларов на имуществе, которое гости увезли с собой. А у пятизвездочных отелей убытки превышают четырнадцать тысяч долларов в год.

Чтобы не попасть в черный список гостиницы, каждому туристу стоит знать, какие из предметов можно смело забирать с собой, а какие нужно обязательно оставить в номере.

Что можно забирать из отеля

Прежде всего постояльцы могут увозить с собой любые средства гигиены. Все шампуни и гели, мыло, а также кремы и лосьоны можно брать. То же самое касается зубных щеток, расчесок, шапочек для душа и тапок. Все эти предметы — одноразовые. После вашего выселения их все равно выбросят, так что если вы прихватите их с собой, никто не обидится. Наоборот, так средство принесет пользу, а не окажется в мусорке зря.

Также из отеля можно забирать канцелярию. На самом деле для отеля это даже в плюс. Поскольку на ручках и карандашах зачастую стоит логотип, то вы таким образом делаете небольшую рекламу отелю.

Еще постояльцам разрешено забирать пакетированные чаи, а также кофе и сахар в стиках. Эта мелочь относится к разряду расходных материалов, так что отелями не возбраняется, если гости решат прихватить с собой в дорогу что-нибудь из напитков.

Также гости могут забрать швейный набор и комплект приборов, предназначенных для чистки ботинок. Они еще не раз могут пригодиться на обратном пути.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Правило буквы S

Очень любопытный факт: отельеры придумали правило, которое служит для постояльцев своеобразной памяткой. Все предметы, название которых начинается на букву S, постояльцы могут забрать с собой.

Вот некоторые из них:

soap — мыло,

shampoo — шампунь,

shower gel — гель для душа,

slippers — тапки,

stationery — канцелярия,

sewing kit — дорожный швейный набор,

shoe shine kits — набор для чистки обуви,

sugar — сахарный песок.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Что нельзя забирать из отеля

С собой нельзя увозить халаты, полотенца и постельные принадлежности. Только в редких случаях отель может подарить постояльцам халат с символикой в качестве сувенира.

Еще одно табу — все предметы интерьера и посуда. То же самое касается и вешалок в шкафах. После вашего выезда они должны остаться на месте.

Разумеется, нельзя забирать с собой никакую технику, а все книги, которые могли присутствовать у вас в номере, тоже должны остаться там, пишет портал Trip My Dream.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru