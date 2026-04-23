Учеба / Какие военные училища есть в Санкт-Петербурге?
Какие военные училища есть в Санкт-Петербурге?

Опубликовано: 23 апреля 2026 13:10
 Проверено редакцией
военные
Global Look Press/ Maksim Konstantinov
В Санкт-Петербурге есть несколько военных вузов с богатой историей и современной материально-технической базой, которые готовят кадры для разных направлений военной службы.

В Санкт-Петербурге действуют несколько военных вузов, которые готовят специалистов для различных видов вооружённых сил. Среди них — Михайловская военная артиллерийская академия, Военно-морская академия имени Н. Г. Кузнецова и Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского. Эти учебные заведения имеют богатую историю, современную материально-техническую базу и готовят кадры для разных направлений военной службы.

Михайловская военная артиллерийская академия (МВАА)

Адрес: ул. Комсомола, д. 22, г. Санкт-Петербург.

История: основана в 1855 году на базе офицерских классов артиллерийского училища, созданного в 1820 году. В 1863 году получила самостоятельную организацию.

Специальности:

  • применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения;
  • специальные радиотехнические системы;
  • специальные электромеханические системы;
  • применение и эксплуатация средств автоматизации ракетных войск и артиллерии.

Военно-морская академия имени Н. Г. Кузнецова

Адрес: Ушаковская набережная, д. 17/1, г. Санкт-Петербург.

История: ведёт начало от Офицерского класса, учреждённого в 1827 году при Морском кадетском корпусе по инициативе адмирала И. Ф. Крузенштерна. В 1862 году преобразован в Академический курс морских наук, в 1877 году — в Николаевскую морскую академию. Современное название получила в 2009 году.

Специальности:

  • применение и эксплуатация технических систем надводных кораблей и подводных лодок;
  • радиационная, химическая и биологическая защита;
  • военно-политическая работа в войсках (силах);
  • радиоэлектронные системы и комплексы.

Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского

Адрес: ул. Ждановская, д. 11, г. Санкт-Петербург.

История: основана в 1712 году. В 1941 году на базе Ленинградского института инженеров Гражданского Воздушного Флота сформирована Ленинградская военно-воздушная академия Красной Армии. В 1955 году получила название в честь А. Ф. Можайского — создателя первого отечественного самолёта.

Специальности:

  • проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов;
  • навигационно-баллистическое обеспечение применения космической техники;
  • системы управления летательными аппаратами;
  • радиоэлектронные системы и комплексы;
  • инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи.
Автор:
Пономарева Дарина
Учеба
