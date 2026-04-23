Какие военные училища есть в Санкт-Петербурге?

В Санкт-Петербурге действуют несколько военных вузов, которые готовят специалистов для различных видов вооружённых сил. Среди них — Михайловская военная артиллерийская академия, Военно-морская академия имени Н. Г. Кузнецова и Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского. Эти учебные заведения имеют богатую историю, современную материально-техническую базу и готовят кадры для разных направлений военной службы.
Михайловская военная артиллерийская академия (МВАА)
Адрес: ул. Комсомола, д. 22, г. Санкт-Петербург.
История: основана в 1855 году на базе офицерских классов артиллерийского училища, созданного в 1820 году. В 1863 году получила самостоятельную организацию.
Специальности:
- применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения;
- специальные радиотехнические системы;
- специальные электромеханические системы;
- применение и эксплуатация средств автоматизации ракетных войск и артиллерии.
Военно-морская академия имени Н. Г. Кузнецова
Адрес: Ушаковская набережная, д. 17/1, г. Санкт-Петербург.
История: ведёт начало от Офицерского класса, учреждённого в 1827 году при Морском кадетском корпусе по инициативе адмирала И. Ф. Крузенштерна. В 1862 году преобразован в Академический курс морских наук, в 1877 году — в Николаевскую морскую академию. Современное название получила в 2009 году.
Специальности:
- применение и эксплуатация технических систем надводных кораблей и подводных лодок;
- радиационная, химическая и биологическая защита;
- военно-политическая работа в войсках (силах);
- радиоэлектронные системы и комплексы.
Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского
Адрес: ул. Ждановская, д. 11, г. Санкт-Петербург.
История: основана в 1712 году. В 1941 году на базе Ленинградского института инженеров Гражданского Воздушного Флота сформирована Ленинградская военно-воздушная академия Красной Армии. В 1955 году получила название в честь А. Ф. Можайского — создателя первого отечественного самолёта.
Специальности:
- проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов;
- навигационно-баллистическое обеспечение применения космической техники;
- системы управления летательными аппаратами;
- радиоэлектронные системы и комплексы;
- инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи.