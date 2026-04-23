Когда и как высаживать капусту на грядку: заглядываем в Лунный календарь-2026 — получаем не кочаны, а головы великанов

Капуста - один из самых полезных овощей, который можно вырастить на собственном огороде. Капусту квасят, солят, маринуют, используют в супы, салаты, рагу и даже в качестве начинки для пирогов и блинов. В общем, сажай одну капусту - будешь сыт весь год. Правда, если не соблюдать правила агротехники при посадке и выбрать неудачный день, то капуста не сможет порадовать отменным урожаем. Расскажем обо всех тонкостях посадки капусты в 2026 году.
Кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник отдела ягодных культур ФГБНУ "ФНЦ им. И.В. Мичурина" Хромов Николай Владимирович рассказал, когда можно высаживать рассаду капусты в открытый грунт. В материале на портале antonovsad.ru эксперт отметил, что ранние сорта высаживают через 45-55 дней, когда появятся 4–5 настоящих листьев, а поздние - через 35–40 дней, после появления 6–7 настоящих листьев.
"За 2 недели до высадки начинайте закаливание рассады: выносите растения на балкон, постепенно увеличивая время нахождения с 1 до 8 часов", - советует специалист.
При посадке рассады капусты в открытый грунт воспользуйтесь следующими рекомендациями от эксперта:
- высаживайте капусту на грядку после огурцов, картофеля или бобовых;
- при подготовке гряды внесите на каждый квадратный метр 1 ведро компоста, 2 ст. л. суперфосфата, 1 стакан золы;
- перекопайте грядку на штык лопаты;
- желательно проводить процедуру в пасмурный день или вечером;
- раннюю белокочанную капусту высаживайте по схеме 30х40 см, а позднюю - 50х60 см;
- при пересадке заглубляйте сеянцы до первого листа.
После пересадки поливайте капусту каждые 3-4 дня, внося по 10 л воды на каждый квадратный метр, а в период формирования кочана увеличьте норму до 15 л. Спустя две недели после высаживания подкормите культуру настоем коровяка (1:10), а во время завязывания вилков — калийной селитрой (20 г на 10 л). Опудривайте листья смесью золы и табачной пыли (1:1) от крестоцветной блошки.
Если сомневаетесь в выборе дня для пересадки капустной рассады, то воспользуйтесь подсказками Лунного календаря-2026. Эксперты портала ogorod.ru рассказали о благоприятных днях для высаживания капусты в этом сезоне. Культура отлично приживется и даст отменный крупный урожай, если высадить рассаду в следующие даты:
- апрель: 13-15, 18-19, 22-23, 26-30;
- май: 6-7, 11-12, 19-20, 23-30;
- июнь: 2-4, 7-8, 11-13, 17, 20-26.
