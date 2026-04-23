Минус две липы и один клён: синоптики напугали Петербург ветром, но парки открылись

Два дерева оказались на территориях автомобильных дорог.

В ночь на четверг, 23 апреля, Петербург в очередной раз проверил на прочность сильный ветер. Было всё: и ливень, и мокрый снег, и мощные порывы. Но, вопреки опасениям, город проснулся практически в идеальном состоянии.

Ветер против деревьев: счет 5:0 в пользу коммунальщиков

Серьезных разрушений в городе нет. Стихия смогла повалить всего пять деревьев. В Никольском саду и сквере в Колпино не выдержали две липы, а в Красносельском районе упал клен.

Еще два дерева рухнули прямо на проезжую часть в Московском и Калининском районах. Жители сразу сообщили об этом в дежурную службу.

Реакция была быстрой: стволы оперативно распилили и вывезли, так что утренним пробкам из-за «древопада» взяться было некуда.

Большая уборка под дождем

Коммунальщики знали о капризах погоды заранее, синоптики предупреждали о ветре. Службы перешли в режим повышенной готовности еще до первых порывов ветра. Пока город спал, бригады не только ловили упавшие ветки, но и чистили улицы.

За сутки с дорог выгребли 430 тонн грязи и пыли (смета) и вывезли 180 кубометров мусора. К утру о ночном хаосе напоминали только лужи.

Можно ли идти гулять?

Хорошие новости для любителей прогулок: все сады и парки в центре города открыты.

Специалисты говорят, что основной циклон прошел Петербург «по касательной». Однако расслабляться рано. Если ветер снова разгуляется до опасных значений, парки могут закрыть в целях безопасности.

Так что, если собрались на прогулку — лучше сделать это сейчас, пока погода дает «окно».