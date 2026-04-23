Беру минтай и лаваш – через 25 минут "мишленовское" блюдо уже на столе: готовлю каждый день на ужин

Минтай является невероятно вкусной и полезной рыбой. А если знать, как его готовить, можно сделать настоящий кулинарный шедевр на всю семью.
Обязательно попробуйте завернуть филе минтая в "конвертики" и подать на ужин. Домочадцы оценят это ресторанное блюдо, а готовится оно проще простого! Рецептом поделилась автор блога "Совет да Еда".
Ингредиенты:
- филе минтая - 500 г;
- помидор - 3 шт.;
- лук - 1 шт.;
- лаваш - 2 листа;
- сыр - 100 г;
- сметана - 200 г;
- яйца - 2 шт.;
- горчица - 1 ч. л.;
- растительное масло - 2 ст. л.;
- соль, перец - по вкусу.
Филе минтая промываем, а мелкие косточки удаляем пинцетом. Мелко нарезанный лук обжариваем на растительном масле до готовности.
Далее смешиваем в миске сметану, горчицу и желтки. Добавляем обжаренный лук, соль, перец и хорошо перемешиваем.
Нарезаем филе таким образом, чтобы получилось 6 крупных кусков и 6 небольших хвостиков. Все отправляем в миску с соусом, перемешиваем и оставляем на время подготовки остальных продуктов.
Каждый лаваш режем на 4 части, помидоры - тонкими кружочками. На четвертинку лаваша кладем 2 кружочка помидора. Поливаем помидоры соусом, кладем кусок рыбы, сверху снова соус.
Далее заворачиваем заготовки конвертиком и выкладываем на противень. В итоге у нас получится 8 конвертиков: 6 из целых кусков, 2 из хвостиков (по 3 хвостика на конвертик).
Остатками соуса поливаем лаваш сверху, посыпаем тертым сыром и ставим в разогретую до 200 градусов духовку на 25 минут. Перекладываем готовый минтай в лаваше на тарелку и подаем с легким овощным салатом.
Благодаря сметанному соусу рыба получается нежной, сочной, сытной и очень ароматной. Приятного аппетита!
Ранее "Городовой" рассказал, где искать весной сморчки и как готовить.